Hübschman, osobnost ligy: Už nekoukám dál než půl roku dopředu

Že v Jablonci prodloužil smlouvu ještě o další rok, vyšlo najevo ve stejný den, kdy Hübschman na galavečeru Ligové fotbalové asociace převzal cenu pro osobnost ligy.

„Nečekal jsem to, zní to nádherně,“ prohlásil bývalý reprezentant.

„Moc děkuju všem hlasujícím, vážím si toho. Asi to není jen za poslední rok, jde spíš o ocenění nejen mé práce, ale i práce všech, kteří mi v životě a ve fotbale pomáhali,“ pokračoval skromně.



Když jste to nečekal, koho byste tedy osobností zvolil?

Pavla Zavadila. Po těžkém zranění v Brně, kde si přetrhl křížový vaz, se dokázal vrátit do ligy. Ve svém týmu je jednou z vůdčích osobností, dává branky, zahrává standardky. To vypovídá o tom, jak si ho Opava váží a že jí pořád má co dát. V jeho věku to je obdivuhodné, úctyhodné.

Dokážete si představit, že byste vydržel tak dlouho jako on? Na konci dubna mu bylo 41.

Těžko říct. Svou budoucnost řeším poslední dva roky. A už nekoukám dál než půl roku dopředu. Teď jsem sice podepsal na celou sezonu, ale samozřejmě bude záležet na zdraví a výkonnosti. Nemyslím, že bych během roku měl ztratit chuť do fotbalu, nebo nemít motivaci každý zápas vyhrát. Ale těžko předvídat, co tělo vydrží.

Motivuje vás i Evropská liga? S Jabloncem jste hráli skupinu, teď jdete do druhého předkola.

Výsledky a výhry vás vždycky posouvají dál. Když se vítězí, je regenerace a celkové myšlení trochu jednodušší. Dařilo se nám, což hlava bere líp, než kdybychom celý rok prohrávali a hráli o sestup. Pak by rozhodování o tom, jestli mě to baví, nebo ne, bylo jiné. Evropskou ligu jsme si zkusili, byl to přínos pro celý klub, město, hráče, vedení. Samozřejmě bychom to chtěli zopakovat.



Může se Jablonec v Evropské lize posunout na vyšší úroveň?

Uplynulý ročník nám ukázal, že jsme nebyli až o tolik horší než zahraniční soupeři. Výsledky občas neodpovídaly tomu, co se na hřišti dělo. Možná to byla daň za nezkušenost. Doufám, že letos budeme schopní s nimi hrát nejen fotbal, ale dokážeme to potvrdit i výsledkově.



V Jablonci se chystáte na šestou sezonu. A symbolicky jste to oznámili ve stejný den, kdy jste se stal osobností ligy.

Ve stejný den jsme to jen zveřejnili. (úsměv). Bylo mým přáním, aby to bylo až po sezoně. Roli v tom hrají tři faktory. Zdraví. Postoj klubu – jestli trenér, majitel, členové vedení mají zájem, abych pokračoval. A potom moje motivace, chuť jít do další sezony. To se sešlo a díky tomu jsme našli společnou řeč.

A víte už, co chcete dělat po kariéře?

Každý den přemýšlím nad tím, jestli dává, nebo nedává smysl pokračovat. Jestli to chci vůbec dělat ještě dál. Ale co bude po konci, to vám teď neřeknu úplně přesně. Samozřejmě bych chtěl zůstat ve fotbale.



Jako trenér? Jako funkcionář?

Mám to v hlavě. Rozumím tomu, že fotbal není nafukovací, že v něm nemůžou dělat všichni. Záleží, jaké budou možnosti a jaká budou volná místa. A jestli to bude dávat smysl.