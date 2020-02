Hübschman: Poslední půlrok? Uvidíme, co řekne tělo

„V Jablonci mám podepsanou smlouvu do konce června tohoto roku. Co bude v létě, to nedokážu teď říct. Třeba je to můj poslední půlrok, třeba ne,“ hlásil Tomáš Hübschman, bývalý český reprezentant a někdejší dlouholetá opora ukrajinského velkoklubu Šachtaru Doněck.

V závěru podzimní části jste kvůli zranění absentoval, jak jste zvládl zimní přípravu?

Absolvoval jsem tak osmdesát procent, měl jsem jen lehký zdravotní výpadek na pár dní, ale na soustředění ve Španělsku i teď v závěrečných dnech v Česku už jsem trénoval naplno. Na jaro jsem připravený.

A tušíte, co bude po sezoně?

To v hlavě teď vůbec neřeším, to je zbytečné. Bude prostě záležet na tom, co na to řekne moje tělo, a samozřejmě také na tom, jaký bude zájem od vedení klubu nebo od trenéra prodloužit se mnou ještě smlouvu, nebo ne. Aby to vůbec dávalo hlavu a patu vzhledem k mojí výkonnosti na hřišti. To se prostě vyhodnotí až v létě, ale když skončím, tak nevěřím tomu, že by to pro mě byla nějaká tragédie.

Jak se tedy cítilo vaše tělo třeba teď v zimě?

Musím přiznat, že už jsem cítil, že si ze začátku potřebuju odpočinout trochu víc, než jindy. Ale jak už jsem řekl, tu hlavní zátěž jsem zvládl.

Jsou v osmatřiceti ta rána horší, když víte, že vás čeká další zimní dřina?

Naštěstí u mě ještě nepřišel ten stav, že bych se musel do něčeho nutit. Mě fotbal prostě pořád baví a nevadí mi ani ráno ani večer. Je ale fakt, že víc s chutí jdu na trénink, pokud vím, že bude s míčem, to je pro mě vždycky radost. Do lesa už s takovou chutí nejdu, ale to není věkem, to je asi normální...

Jarní část ligy začnete v pondělí doma proti Příbrami, kde jste na podzim utrpěli debakl 0:4......

tenhle zápas v Příbrami byl možná vůbec ten nejhorší, který jsem za moje působení v Jablonci s týmem zažil. Nechci říct, že jí chceme něco vracet, ale jen tak vymazat z hlavy to nejde. Příbram nám dlouhodobě jako soupeř prostě nesedí, byť jsme tam před časem vyhráli i šest nula. Věřím, že to teď zlomíme a do jara odstartujeme domácím vítězstvím.

Jak je ošidné začínat v prvním zápase proti aktuálně nejhoršímu mužstvu tabulky?

Spousta lidí vidí, že jsme třetí a tím pádem jsme jasný favorit. Ale jak už jsem naznačil, proti Příbrami se nám hodně zápasů nepovedlo, takže nás prostě nečeká nic lehkého, i když podle postavení v tabulce to vypadá jednoznačně, že vyhrajeme. Myslím, že na hřišti to až tak jasně vypadat nebude. Ty zápasy na začátku jara bývají vyrovnané.

Do jara jdete z třetí příčky, jaké jsou prvoligové cíle Jablonce?

Vidina druhého místa je pěkná, ale za námi je to hodně našlapané a klidně můžeme skončit až osmí. Proto myslím, že základ je udržet se v první šestce.