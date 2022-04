V Olomouci naskočil do ligy, v Plzni vyhrával tituly. Komu bude Hořava fandit?

„To bylo fajn. Tedy když měl dobrou náladu,“ usměje se Hořava. „Teď to bude ještě o to příjemnější, protože nemáme důvod mít špatnou náladu, takže se těším. I na zápas.“

Pro někdejšího třiatřicetiletého technického středopolaře a reprezentanta to bude výjimečný špíl v roli diváka. V Plzni se před rokem rozloučil s kariérou kvůli artróze kolena. Ve Viktorce zanechal nesmazatelnou stopu ověnčenou třemi mistrovskými tituly.

Jste víc sigmák, nebo viktorián?

Jééé, tyto otázky nemám rád. Já z toho vyklouznu politicky: Teď to beru padesát na padesát. Olomouc mě od dorostu vychovala, dostal jsem první příležitost v lize a nakoukl do velkého fotbalu, ale největší úspěchy v kariéře a největší zápasy jsem zažil v Plzni. Je to vyrovnané.

Ani osm ligových sezon za Plzeň oproti šesti v Olomouci nepřeváží misku vah?

I když mně Plzeň přirostla k srdci, považuju se za Moraváka. Žiju u Olomouce, takže momentálně k ní mám asi trošku blíž.

Usadil jste se ve Svésedlicích. Také v Plzni jste bydlel na vsi za městem. Vyhovuje vám to?

Ano, bydlel jsem na vesnici v Kyšicích, tam se nám moc líbilo. Měli jsme super ulici a hezké vztahy se sousedy, vždycky jsme pokecali. Navíc tam byla malá pekárna, co už se na vesnicích moc nevidí. Hodně jsem si ji oblíbil. V Plzni jsem měl rád náměstí a kostel svatého Bartoloměje. A ještě se mi líbily Lobzy, do tamního kostela jsme také chodili na bohoslužby. Je tam krásný park, dětské hřiště.

Takže spíš než vychlazená plzeň vás chytlo křupavé pečivo?

Tu kyšickou pekárnu bych určitě doporučil. A stojí se za to podívat na náměstí s opravenou katedrálou. Ať už je člověk věřící, nebo ne.

Zaňdoura proti Slavii Plzni odpustím. Budu doufat, že předvede zase lepší fotbal.

Byl přestup do Plzně tehdy v roce 2013 jasná volba, nebo jste řešil i jiné varianty?

Zájem Plzně trval dva roky. Ze začátku jsem se k tomu stavěl negativně. Myslel jsem si, že můžeme udělat velký úspěch i s Olomoucí, ale ten nějak nepřicházel, Plzeň se furt držela na špici, a když jsem přestupoval, už nebylo co řešit. Chtěl jsem do Plzně.

Myslel jste, že si budete moct po Euru jednadvacítek víc vybírat?

Zájem byl, ale nedošlo to do konkrétní nabídky. Navíc Euro se mi nepodařilo, takže zájem spíš opadl. Hlavní nabídka byla z Plzně.

Olomouc - Plzeň od 16 hodin ONLINE

Toužil po vás trenér Pavel Vrba, nebo vedení Viktorie?

Přestupy tam řeší vedení s trenérem, takže shoda asi padla. Ale víte, jak to je: přijde posila, někdy se upíchne, někdy ne. I když vás trenér chce, pokud nepodáváte výkony, stejně vás nemůže držet donekonečna. Nikdo nemá nic jistého.

To jste nemohl tušit, jak dobré rozhodnutí uděláte, že si zahrajete Ligu mistrů na Realu Madrid, Bayernu Mnichov, dáte památný gól na Manchesteru City.

Tyhle zápasy jsou nejvíc – Liga mistrů a Evropská liga. Tuším, že třikrát jsme se dostali do vyřazovacích soubojů. Hráli jsme v nich třeba se Sportingem. Nedostal jsem se do zahraničí, ale měl jsem možnost hrát velké zápasy. To byl pro mě největší zážitek.

Plzeň prošla velkou obměnou, klub je na prodej, přesto tři kola před koncem základní části ligy vede tabulku. Překvapila i vás?

Malé překvapení to je, protože po minulé sezoně, která nebyla úspěšná, si většina odborné veřejnosti myslela, že Plzeň bude hrát jinou roli, než že se bude ucházet o titul. Ale jedna sezona ještě nic neznamená a předtím se hrálo o titul furt. Vítězná mentalita je tam zakořeněná, takže mi bylo jasné, že s Plzní se musí počítat. A dokazuje to na hřišti. Je to zasloužené, pro někoho překvapivé a pro někoho až tolik ne.

Kádr má pořád kvalitní.

Plus naskočil Mosquera, který přinesl agresivitu, nevynechá souboj, do všeho jde naplno devadesát minut a také má vítěznou mentalitu. Tímto posílili. Další kluci mají spoustu zkušeností. Kádr je silný.

A velí mu trenér Michal Bílek. Co říkáte na jeho pragmatický jednodušší fotbal? Po šlágru se Slavií byl kritizován za pasivní blok, ale je potřeba dodat, že takto nehraje Plzeň pokaždé, byť vyválčených výsledků je dost.

Já se u fotbalu teda radši bavím, to je jasné. Ale v českých podmínkách hrát o titul s neustále pěkným fotbalem je složité. Daří se to roky Slavii, před ní smekám. Úspěch je rozhodující a někdy je třeba tomu přizpůsobit herní styl, i když není líbivý. Má to svůj účel. Jsem takový, že málokdy něco kritizuju. A jak jste říkal – Plzeň takto nehraje celou sezonu. Například na Spartě hrála velice dobře. Poctivý fotbal, který měl hlavu a patu, byl koukatelný. Spartu mohli porazit o tři góly. Zaňdoura proti Slavii jim odpustím a budu doufat, že poslední kola budou předvádět lepší fotbal.

Vy jste se s míčem rád mazlil, trenér Vrba platil za jednoho z nejofenzivnějších trenérů. Řekl vám třeba před zápasem na Realu, ať zaparkujete před vápno autobus, nebo to bylo nemyslitelné?

Totální fotbal se snažil hrát spíš trenér Guľa. Trenér Vrba má taky rád ofenzivní fotbal, ale klade důraz i na defenzivu, to nám připomínal. Nebylo to tak, že si to pojďme s Realem otevřeně rozdat: Buďte aktivní, ale poctiví v defenzivě.

I na City jste hráli odvážně.

Jo, ale já si zase vzpomenu na zápas na Bayernu, kde to byl hodně velký blok. I takový zápas někdy přišel.

Během sezony jste mi říkal, že současná Plzeň těží i z práce trenéra Guľy. Pořád si to myslíte?

V taktických věcech už to vidět není, to je rukopis trenéra Bílka. Ale vštěpoval nám mentalitu hráče, jaká by měla být. Kdo je chytrý, mohl si z toho něco vzít. Spoustu hráčů pozitivně ovlivnil, i když to období úspěšné nebylo. Ale to neznamená, že to nemá být ta cesta. Třeba se z toho čerpá i teď. Vnitřní připravenost a profesionální přístup si někdo od trenéra Guľy vzal.

Který hráč Viktorky se vám v sezoně hodně líbí?

Velice stabilní hráč je Lukáš Hejda vzadu. Předtím sezonu měl velké problémy s lýtkem a stále se mu to vracelo. Takže mě i překvapuje, kolik zápasů odehrál a jak suverénním stylem – nedělá chyby, střílí branky. Podzim měl super Jean-David Beauguel, velice silný na balonu, dával góly. A teď bych ještě zmínil Tomáše Chorého, který je pro Viktorku hodně platný a svými góly ji drží stále blízko titulu.

Další sigmácká stopa ve Viktorce. Do formy se dostal také Lukáš Kalvach. Měli jste do Plzně blízko i díky jejímu někdejšímu majiteli Tomáš Paclíkovi, jenž je z Olomouce?

Tak to vyšlo. Města i kluby jsou podobně veliké. S příchodem pana Paclíka byly v Plzni finanční možnosti jiné. Oba kluby, které mají i podobnou tradici, chtěly hrát technický fotbal. Bylo přirozené, že z Olomouce chodili a chodí hráči do Plzně.

Výraznou stopu v Plzni zanechal také kapitán Roman Hubník, nyní zase stoper Sigmy.

Roman je hráč se zahraničními zkušenostmi, hráč s charakterem, který tým burcoval, nevynechal souboj. Tito hráči jsou velice důležití. Jeho kariéra, co dokázal, jak působí na lidi, vypovídá za vše. Mám s ním pozitivní zkušenosti. Nedávno jsme se v Olomouci potkali, pěkně jsme si povykládali. Rád jsem ho viděl.

Bude mít na hřišti divné pocity? Plzeň potřebuje k titulu každý bod a on jí v tom bude teď bránit...

Možná ho takové myšlenky napadnou před zápasem, ale zpátky v Olomouci už je dva roky. Většina hráčů jsou v tomto profíci. Na hřišti bude bojovat za Sigmu, zase nevynechá souboj a kluky plzeňský to bude bolet.

Sigma stále hledá stabilní formu. Může být tohle zápas, kdy před lidmi ukáže, že má na víc?

Souhlasím. Sigma má v sezoně problémy potvrzovat stabilní výkonnost v každém zápase, ale když přijede favorit, bude to pro kluky v domácím prostředí velká motivace, zkoncentrují se stoprocentně než na zápas s průměrným celkem. Plzeň je favorit, ale ne až zas tak velký, protože tyhle zápasy jsou ošidné. Olomouc má taky šanci.

Věříte Plzni, že získá titul?

Je to otevřené mezi Plzní a Slavií, Spartě už tolik nevěřím. Plzeň to může urvat.

Takže komu budete dnes fandit?

Odpovím podobně politicky jak na tu první otázku: Půjdu tam s tím, že si budu chtít především užít hezký fotbal, budu sledovat samotnou hru. Doufám, že uvidíme góly. Když vyhraje jeden tým, budu za něj rád a za druhý budu soucítit. Vyloženě někomu fandit nebudu.

Chtěl byste na Andrově stadionu vyběhnout zase jako hráč?

Kdybych měl možnost, tak bych si rád šel zahrát, poprat se o to na hřišti a předvést dobrý výkon. Bohužel jsem už fanoušek, nedá se to změnit.

Za každého poločas, což?

To by taky znělo dobře. Tak třeba v exhibici.

Pořád máte k hřišti blízko. Trénujete caparty po vesnicích, věnujete se i mentálnímu koučinku, máte tři děti, takže hádám, že období temna po profi kariéře ve Svésedlicích nenastalo.

Období temna se zatím nedostavilo. Teď mám ještě svůj projekt; chystám mentální manuál pro sportovce. Pracuji na tom už nějaký měsíc, sepisuji věci, co jsou potřebné a na kterých by měl sportovec pracovat mimo klasické tréninky. Tím se teďka bavím. Uvidíme, co z toho vzejde a jaký bude zájem.

Mimochodem, Sigma se neozvala, že byste měl tréninkové lekce také s její mládeží?

No, ozvali se teď - dali mi za úkol to grilování klobásek a čepování piva. Uvidíme, jestli se osvědčím. Potom třeba bude větší spolupráce.