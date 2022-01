Vrba Spartu zvedl, Plzeň těží i z Guľy, říká Hořava. Vrhne se na teologii

Tomáš Hořava ukončil fotbalovou kariéru kvůli artróze kolena třetího stupně loni v létě ve 33 letech. Nyní trénuje kluky a holky po moravských vesnicích. Věnuje si také mentálnímu koučinku a chystá se studovat v Olomouci teologickou fakultu.

„Mám to spojené s vírou. Chci se na příští vysokoškolský rok přihlásit na Cyrilometodějskou fakultu. Byl by to obor náboženství se zaměřením na vzdělávání,“ řekl Hořava v pořadu iDNES.cz Z voleje. „Cítím touhu předávat svoji víru a životní zkušenosti, protože fotbalem jsem se naučil, jak přistupovat k práci. Chci to předávat dál i ve spojení s vírou, ta je pro mě jako člověka rozhodující.“

Radost mu dělají i bývalí spoluhráči v Plzni, ve které olomoucký odchovanec strávil nejlepších osm sezon kariéry, získal tři tituly a stal se legendou Viktorie. „Viktorku sleduju. Tento půlrok hrála velice poctivý fotbal. Tolik gólů nedává, ale kluci makají naplno a výsledky mají dobré. Je to i koukatelné, fajn,“ oceňuje druhé místo Plzně po podzimní části s jednobodovou ztrátou na Slavii.

Doteď si úplně nedokáže vysvětlit, proč v Plzni neuspěl kouč Adrián Guľa a Západočechy zvedl až Michal Bílek. „Těžko říct. Občas se ale třeba stalo, že nějaký hráč dal gól a další zápas nehrál, což mi přišlo jako strašná škoda. Kdybych byl trenér, tak kluka, co rozhodne zápas, bych tam nechal. Myslím si, že z toho by mužstvo mohlo těžit. Jenže tohle se občas stalo a vnímal jsem, že to může narušit energii týmu,“ přemítá bývalý Guľův svěřenec. „Jsou to ale takové malé věci, jeden můj poznatek. Jinak jsem s ním měl dobré zkušenosti a je mi líto, že mu to tam nevyšlo.“

Z voleje Podcast iDNES.cz

Komunikativní Guľa jej však ovlivnil i po kariéře, neboť se zaměřoval i na mentální část přípravy. „Určitě měl dobré věci. Viktorka je sice úspěšná teď po trenérem Bílkem, samozřejmě má na tom hlavní zásluhu, ale myslím si, že spousta kluků může těžit dodnes z práce pana Guľy,“ tvrdí Hořava, jenž v Plzni zažil veleúspěšnou éru pod trenérem Pavlem Vrbou.

Ten se nyní pokouší vrátit na výsluní Spartu. „Spartu určitě zvedl. Jak moc bude úspěšný, ukáže čas. Zatím udělali dobře, že jej angažovali,“ míní někdejší subtilní středopolař. „Pavel Vrba je hodně přísný. Má v sobě nastavené, že chce být úspěšný a za tím si jde, má svoji vizi. Je cílevědomý,“ oceňuje vlastnosti svého bývalého kouče.

I z něho může čerpat. Přesto trénovat v první lize Hořavu neláká. „Nikdy jsem neřekl, že bych nechtěl, ale mám pocit, že bych chtěl předávat zkušenost spíše širšímu portfoliu dětí. A být v jednom týmu, kde jsou kladeny požadavky na úspěch, mě až tolik neláká,“ vysvětluje hráč, jenž se zcela vymyká škatulce „typická kopačka“.

„Je to trošku bublina a já potřebuji, aby ji má práce přesahovala, byla i trochu výchovná. Aby jim to dalo nejen něco jako sportovcům, ale i lidem. Ale na druhou stranu by mě zajímalo, jak by mé metody fungovaly a jestli by byl tým úspěšný. Nemůžu to vyloučit, ale teď pro to nemám ani licenci.“

Tichý vegetarián se teď stejně jako při štrekách autobusem na fotbalové zápasy ponoří do knížek a studia teologie.