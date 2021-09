Buďte sebevědomí, chci dobrou energii. Hořava cepuje caparty po vesnicích

A to nejspíš nemá potuchy, že ten hubený energický borec s kouty, v bílých kopačkách a s pečlivě zatejpovaným levým kolenem, je trojnásobný český šampion, co se do paměti o něco starších fanoušků zapsal úchvatným gólem v Lize mistrů na hřišti Manchesteru City. A že třikrát skóroval také ze reprezentaci. Matyáše nadchnul zábavným tréninkem plným radosti a zajímavých cvičení.

O den dřív na stejném trávníku šestnáctiletí, patnáctiletí až sedmnáctiletí hoši z místního klubu TJ Sokol Velký Týnec dobře věděli: „Povede nás Tomáš Hořava!“ Vypadá ve formě, spokojeně.