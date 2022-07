Facka v generálce varováním pro Teplice. Musíme se vzpamatovat, ví Jarošík

„Někdy je ta facka i dobrá a já bych ten zápas nenazýval ani generálkou. Pořád zkoušíme optimální rozestavení i hráče na postech, kde si ještě nejsme jisti. Ale na Dukle nám to hlavně v první půli vůbec nefungovalo. Ty změny, co jsme udělali, se nepovedly,“ přiznal v klubové televizi teplický trenér Jiří Jarošík.

Teplice první půli projely 0:3, ve druhé části inkasovaly ještě jednou, porážku korigoval uzdravený Filip Žák.

„Dlouho jsme na jeho návrat čekali, už minulou sezonu dokázal, že pro nás bude posilou. Když vystřídal, hned to bylo z naší strany dopředu lepší,“ chválil trenér.

Žák si přivodil zranění v červnovém přípravném zápase v Modré s Ústím, když na kluzkém terénu nešťastně upadl a hlavou trefil reklamní panel.

„Měl jsem těžký otřes mozku a hlavu rozseknutou asi na dvou místech, vypadalo to hrůzostrašně, ale nebylo to tak hrozné. Jen si nic nepamatuju z té středy, co se to stalo. Mám úplně černo,“ usmíval se Žák.

Teď už se cítí dobře. „Mám ještě nějaké kondiční manko, ale doufám, že to už půjde jen nahoru a budu se cítit líp a líp,“ věří.

Teplický tým po pátečním zápase opustil testovaný chorvatský stoper Belančič. „Byl s námi krátce, jen tři tréninky a zápas. Ale aby tady mohl zůstat, musel by podat daleko lepší výkon,“ říkal Jarošík.

Chyběl mu další stoper Dramé, který se zranil na soustředění v Břízkách. „To je trochu kaňka, ale určitě s ním počítáme do sezony. Na Dukle bylo vidět, jak moc nám v zadních řadách chyběl.“

Do startu ligy zbývá pár dnů, co ještě čeká Jarošíkou partu? „Musíme se trochu vzpamatovat z toho zápasu s Duklou a také ze soustředění, které nebylo lehké. Dáme si krátký oraz a pak se musíme naladit daleko líp na zápas s Plzní,“ velí kouč.

Ostrý ligový start zažijí Teplice v sobotu na Stínadlech, bitva s mistrem vypukne v 19 hodin.