Jarošík po záchraně: Jsme minus 12 hráčů, Teplice potřebují posílit

Jaké pocity se ve vás mísily?

Ani jsem extra neslavil, všechno ze mě spadlo. Musím se ale pokárat. Viděli jsme, jak se zachránil v anglické lize Everton, jak všichni slavili. Hrozně se mi líbilo, že tím žili, naskákali na sebe, byla tam euforie, i když vlastně nic nevyhráli. Příště může být euforie větší, i když doufám, že v baráži už nebudeme, nepřál bych ji nikomu.

Jaká tedy byla teplická sezona?

Na to, že jsme začali hrát vlastně od 15. kola... Jaro jsme měli skvělé, podle bodů jsme v něm skončili pátí. Už podle toho jsme si nezasloužili sestoupit. Nadstavba nás nezastihla ve formě, protože nám vypadlo pět stěžejních hráčů. Když jsem přišel do Teplic, všichni se modlili za baráž, pak to vypadalo, že se z ní vymotáme, ale nevymotali.

Jaký bude tým pro další sezonu?

Nějaké myšlenky jsem na to měl, ale nejvíc jsem se soustředil na baráž. Teď nastává pravý čas, kdy se o tom můžeme bavit. Začnou konkrétní jednání. Třem stěžejním hráčům Fortelnému, Sejkovi (oba Sparta) a Tijanimu (Slavia) končí hostování, ale netýká se to jen jich, nám končí osm devět hráčů, kteří nemají smlouvu. A jsou důležití. Takže momentálně jsme minus 12 hráčů.

Co s tím?

Oni hráli nejen za Teplice, ale i za svou budoucnost. Pobavíme se o tom, jestli budou pokračovat. Důležité budou finance, podle toho budeme řešit kádr.

Vezmete si někoho z Vlašimi?

Měla dobrou sezonu a my jako Teplice nemůžeme koukat moc vysoko. Jsou tu šikovní kluci, kteří ligu ještě nehráli a mají drajv, což je pro mě důležité. Ano, i ve Vlašimi jsou potenciální hráči pro nás.

Nezatrnulo vám v odvetě, když jste dvakrát prohrávali?

Věděli jsme, že to budou zkoušet, ukázala se kvalita, kterou doma mají. Jsme rádi, že jsme to přežili. Tahali jsme za kratší konec, ve finále to dopadlo, jak mělo. Beru na sebe, že jsme v prvním poločase nastoupili v jiném rozestavění, ve druhém jsme se vrátili k našemu klasickému. V Teplicích není žádný zápas jednoduchý, ale o nervech až do konce. Jako tým jsme toho měli dost, sezona byla strašně dlouhá a náročná psychicky a fyzicky. Jsem rád, že s dobrým koncem.

Co by sestup znamenal?

Byla by to sportovní tragédie, Teplice patří do ligy, historií i zázemím. Ale nejde žít z historie, musíme koukat do budoucna. Musíme posílit, pak můžeme myslet na vyšší pozice.

Bál jste se, že baráž nemusí vyjít?

Nikdo s ní nemá zkušenost, Vlašim neměla co ztratit, my museli. Důležití hráči se nám naštěstí vrátili, ale ne s dobrou formou, praxe jim chyběla, ovšem bez nich bychom ani baráž nezvládli.

Před kotlem jste slavil i se svými dcerkami. Poprvé?

Celá rodina mě podporuje, manželka i děti, párkrát navštívili kabinu i na Slovensku nebo v Celje. Žijí tím, občas mi dají klid, že můžu zapomenout na práci. To je důležité.