Fotbalové Teplice v ráži: čtyři posily včetně Hybše, pryč je Žitný

„Obě strany, tedy hráč s agentem a Teplice, dospěly k názoru, že hráč potřebuje nový impuls a jako klub jsme se rozhodli mu novou výzvu umožnit,“ uvedl teplický ředitel Rudolf Řepka k třiadvacetiletému záložníkovi Žitnému.

Bývalému reprezentantovi do 21 let by příští rok na Stínadlech vypršela smlouva. „A na jednání o prodloužení spolupráce s ním a jeho agentem jsme vyhodnocovali všechna pro a proti. Následně jsme společně našli i finančně zajímavé řešení jak pro hráče samotného, tak pro náš klub a využili jsme nabídky FK Mladá Boleslav.“

Přestupy v lize léto 2022

Žitného rozlet ovlivnilo vážně zranění kolena z loňského dubna. V¬ minulé sezoně stihl jen sedm zápasů. Celkem jich v nejvyšší soutěži nasbíral 101, nastřílel 13 gólů a připsal si sedm asistencí. „Musel jsem se smířit s osmi měsíci bez fotbalu, ale s kolenem už nemám žádný problém,“ řekl Žitný.

Do žlutomodrých trikotů aktuálně narukovali rovnou čtyři hráči: na hostování Matěj Hybš z Viktorie Plzeň, na přestup Roman Čerepkai ze Slovanu Bratislava a další útočník Abdallah Gning z Vlašimi, na hostování s přestupovou opcí talentovaný záložník Adam Čičovský z Ústí nad Labem.

„A stále jsme v jednání s týmy z velké trojky v rámci české ligy, ale zde samozřejmě zužování kádrů záleží do velké míry na tom, jak si tyto kluby povedou v evropských pohárech. Přesto věřím, že pokud se vše podaří, tak alespoň jeden nebo dva hráči po této linii do klubu ještě přijdou,“ prohlásil na klubovém webu sportovní ředitel Štěpán Vachoušek s odkazem na Slavii, Spartu a Plzeň.

Právě z Viktorie přichází nejzkušenější z posil, byť Hybš poslední půlrok strávil v polské lize v dresu Termalici Nieciecza. Nastupoval pravidelně. Mezi českou smetánkou nasbíral devětadvacetiletý levý obránce 159 utkání za Plzeň, Liberec, Spartu, Jablonec a Jihlavu. Vstřelil šest branek a na dalších devět nahrál.

„Usilovali jsme o levonohého hráče se zkušenostmi, který by posílil naší obrannou řadu, což se příchodem Matěje podařilo. Věříme, že pro nás bude velkou posilou,“ představuje si Řepka; v sobotním úvodním zápase sezony Hybš nastoupit proti své Plzní nesmí, tak zní klauzule o hostování.

Slováka Čerepkaie už Teplice testovaly během přípravy a zaujal. „Je to ladný fotbalista, zapadl. Je dobře připravený, technický, má dobré převzetí míče a ví, kdy narazit, kdy sklepnout,“ nadchnul dvacetiletý mladík trenéra Jiřího Jarošíka. Už v sedmnácti útočník působil v Sampdorii Janov, naposledy hrál za béčko Slovanu Bratislava.

Třiadvacetiletý Senegalec Gning z Vlašimi trápil Teplice v odvetě letošní baráže. Na jaře dal ve 2. lize dva góly a měl tři asistence. „Jdou na něj velmi dobré reference a přesvědčil nás také v zápasech, které jsme sledovali. Po zimním příchodu z Afriky se během jara velmi rychle adaptoval na zdejší prostředí a jeho výkony mají stoupající tendenci,“ tvrdí Vachoušek.

Teplice dotáhly i příchod záložníka Čičovského, zázračného dítěte ústeckého fotbalu. Ve 2. lize nasbíral už 54 startů, ač je mu teprve devatenáct let. Jarošík ho už v Ústí vedl. Prošel akademií Dynama Drážďany, zkušenosti sbíral v bundeslize mladšího dorostu. „Jde o velmi talentovaného hráče,“ míní Vachoušek. Jarošík před Čičovským smeká: „Na jeho věk to má srovnané v hlavě, je profík, je vždy připravený. Hrozně mu pomohlo, že byl v mládeži v Drážďanech.“