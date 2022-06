Opravíme náš Titanic, velí Jarošík. Co závidí teplický trenér Bílkovi?

Co říkáte nálepce outsidera?

Musíme prostě natřít Titanic, opravit díry a zase jet, snažit se. Uvidíme, jak dopadne náš kádr. Nebude to snadné. Nemůžeme mít růžové brýle. I já bych chtěl hrát kolem osmého místa, aby na nás chodilo osm tisíc lidí, abychom vyhrávali ob zápas. Ale ty brýle musíte sundat a podívat se do reality: bude to boj o každý bod jako minulou sezonu. Máme šest týdnů, abychom se dobře naladili. Třeba se někdo povede, kdo pomůže, pak můžeme koukat víc dopředu.

Zvýrazňuje se role vás jako trenéra, když nemáte v kádru hvězdu vedle hvězdy?

Někdy přemítám, že trénovat Barcelonu je jednoduché, že řeknete Hrajete! a oni vyhrajou. Teď to přirovnával Guardiola ze City s koučem Leedsu, že není snadné trénovat Leeds. On má pochopitelně jiné podmínky. Tady se asi nedá porovnávat Sparta a Teplice. Někdy jsem měl i trošku skepsi, když čtete, jak někdo dělá přestupy, jak má dobrý kádr, jak je s ním Míša Bílek v Plzni spokojený. To je hezký, ale my musíme bojovat s tím, co je.

Odpočinul jste si o dovolené?

Abych řekl pravdu, moc ne. Protože jsme řešili kádr, což je nejdůležitější. Člověk si myslí, že má pauzu, ale pak zjistí, že mu odešlo třináct hráčů po sezoně. Jsem v Teplicích, chci mít úspěch, jdu se svým jménem na trh. Situace je tady složitá, ale nejen v Teplicích. Možná dva dny jsem nemyslel na fotbal, ale pak už jsem byl na telefonu.

Proč skončil bývalý kapitán Jakub Mareš? V baráži s Vlašimí pomohl Teplicím dvěma góly.

Rozloučil se tady jako král, rozhodl baráž, na což jednou bude dobře vzpomínat. Není to snadné v tomhle věku, každý jsme to zažili, že končit se nikomu nechce. Člověk si myslí, že na to má, že bude hrát donekonečna, ale ono to nejde. Skončila velká legenda, velký hráč. Teď sázíme na mladší, běhavější.

Nováčci v teplickém týmu procházejí „fackovací uličkou“. Na snímku Soufiane Dramé.

Kdo tedy bude hrát v útoku? Moc ryzích hrotů vám nezůstalo.

Musíme někoho najít. Dávali jsme dohromady možné varianty. Jedna věc je, že hráč k nám nechce, druhá stránka je finanční, třetí, že třeba ho nechci já. Že chci jinou typologii. A za ty, které bychom chtěli, se musí platit. Je to zamotaný kruh. Není jednoduché najít vhodného a dobrého hráče. Máme ještě čas, budeme hledat, zkoušet. Je tady jeden na testy (Čerepkai), jeden ještě přijde do útoku. Máme nějaké vyhlédnuté. Chtěl bych je mít od začátku přípravy jako v zimě, kdy jsme vyhradili prvních 14 dní pro hráče na zkoušku. Teď někteří přijdou později, budeme muset čekat.

Třem klíčovým hráčům, Fortelnému a Sejkovi ze Sparty a Tijanimu ze Slavie, skončilo hostování. Jaké to jsou ztráty?

Kádr se neposílil, naopak oslabil, tak to je. Přivedli jsme Dramého z Karviné, cítíme velkou naději, že by mohl nahradit Tijaniho. Do zálohy přišel Kuba Křišťan ze Slavie, taky poctivý, pracovitý hráč. Moc peněz na rozhazování nemáme, ale když jsme si tyhle dva vybrali, věříme jim. Je tu i Urbanec z Prostějova, byl bez smlouvy, o to lehčí bylo transfer dotáhnout. Na místo Fortelného někoho hledáme. Plus útočníka, to je stěžejní.

Překvapilo vás, že Mohamed Tijani nakonec zamířil do Plzně?

Já to věděl, byl jsem s ním v kontaktu docela často. Samozřejmě jsme o něj taky stáli. Řešil i nějaké zahraničí a měl laso právě z Plzně, která ho ve finále podepsala. Viktoria udělala skvělé, chytré přestupy. Nejlepší v lize! Podle mě bude zase velký kandidát na titul.

Co Fortelný a Sejk? Je naděje, že se vrátí do Teplic?

U Fortelného je to nejpravděpodobnější, ale nikdy nevíte. Navíc my Spartě nemáme co nabídnout. Vemte si Jablonec, pošle jim tam Zeleného, zároveň chce třeba tři hráče a ty dostane, třeba právě Sejka. To pak můžeme přemlouvat, volat, jak chceme. Až někoho prodáme do Sparty nebo Slavie, taky si budeme moct třeba diktovat takové podmínky. Ale zase je dobré, že jsme ukázali takové hráče.

Chtěl jste víc slávistů z Vlašimi než jen Jakuba Křišťana? A zkomplikoval to postup béčka Slavie do 2. ligy?

To je taky kus pravdy. Slavia měla s Vlašimí smlouvu na dva roky, teď ji bude ještě rok podporovat, ale možná už ne nejlepšími hráči. My uvažovali o více hráčích z Vlašimi, ale ti už nebyli zadarmo, je to těžké.

Co transfer a la útočník Žák, který přišel v zimě z Prostějova?

To by byla dobrá cesta. Ale hráče, co mají ještě rok smlouvu ve 2. lize, vám stejně nikdo nedá zadarmo. Na Žákovi jsme vydělali, že jsme měli dobré vztahy v Prostějově, že jsem tam působil já i další naši trenéři. Měli jsme trošku vliv a dohodli jsme se, že nám pustili dva hráče. V jiných oddílech to nemáme, že by nám hráče pustili za sto nebo dvě stě tisíc korun. I za hráče z 2. ligy chtějí kluby miliony.

Teplický fotbalista Jakub Urbanec

Máte nějaký příslib od vedení Teplic, že by se finanční situace mohla zlepšit?

Asi se musíte ptát na vedení, já takové zprávy nemám. Ještě jsme se nepotkali s vedením, vím, že pan Šedlbauer (šéf představenstva) příští týden jede do Belgie (za vlastníkem AGC) asi s nějakým prosíkem. Uvidíme, jak tam uspěje. Pak se máme potkat, řekneme si něco ke kádru, jak se povedl - nepovedl. Musím říct, že se mi líbila a líbí spolupráce se Štěpánem Vachouškem. Takhle by to v klubech mělo vypadat, kdy to řídí trenér a sportovní ředitel a vybírají společně hráče, protože jsou za to nejvíc zodpovědní. Zatím se nám toho moc nepovedlo, ale já doufám, že ještě povede.

Proslýchá se, že o Teplice usilují tři potenciální noví investoři.

Já to neslyšel, ale bylo by to hezké. Teplice jsou skvělý klub s krásnou historii, parádním zázemím. Byla by škoda, kdyby úpadek na severu Čech pokračoval. Vidíte, v Ústí sestoupily hokej i fotbal, litvínovský hokej je na hraně, my taky. Dřív, když jsem byl malý kluk, fandili jsme všichni Litvínovu, ať jsme byli z Mostu, Chomutova, Ústí. Byla tam liga, nejvyšší soutěž, nejlepší hráči. Všichni by měli vzhlížet k Teplicím, mladí hráči, holky, měli by mít zájem hrát za Teplice. A firmy je podporovat. Ale bohužel to tak není. Snad v budoucnu. Teď tu moc velkých firem, které prosperují, není. Ale netýká se to asi jen nás, i ostatní menší kluby budou mít problémy. Spoléhají, co jim kdo pošle. Někdo má kostru týmu, dosadí tam tři čtyři mladé hráče, někdo se chytí. Tady se musí udělat trošku víc hráčů.

Co Egypťané z Al Ahlí, kteří přišli z partnerského klubu na jaře? Mohou vám pomoct?

Nejde dorazit v březnu a hned hrát ligu, je to velký skok. Musí se začlenit, ukázat se ve druhé či třetí lize, že ostatní hráče převyšují. Jen tak budou mít reálnou šanci uspět v áčku. Jinak bude daleko menší.