Staří, šlápněte do toho! vybízí Jarošík. V přípravě zazářil mladý útočník

„Hraje dvacet minut a přinese, co jsme neměli celý zápas. Důraz, rychlost, nebezpečnost. Ve finále měl asistenci a nádherný gól,“ povídal kouč Jarošík po sobotním vítězství v Grimmě.

Procházka, odchovanec českolipského fotbalu, se do kádru áčka přesunul z třetiligové rezervy, už v květnu však při velké marodce poprvé debutoval v nejvyšší soutěži proti Pardubicím. V loňské sezoně se ve 26 zápasech ČFL trefil pětkrát. Teď svůj talent ukázal ve dvou brejcích, při prvním míč posunul skórujícímu Kodadovi, při druhém pálil sám z rohu vápna krásně do protilehlé šibenice. Skláři se prosadili dvakrát za osm minut.

„Už jsme chtěli konečně vyhrát, ale jednoduché to nebylo. Stál proti nám dobrý soupeř. První půle byla pomalá, ospalá, moc se nám nedařilo,“ hodnotil Jarošík. Domácí vedli po zásahu Müllera. „Druhý poločas už byl oživený střídáním, které se povedlo. Přišli mladí kluci, byli jsme aktivnější, živější a přineslo to ovoce. I když jsme nebyli na balonu tolikrát, co bychom chtěli.“

Jarošík ocenil nejen Procházku, ale i výkon jeho vrstevníků. „Někdo ukázal nám, že by se o místo chtěl porvat víc než druhý. Kolikrát to přinese mladý kluk, s kterým nikdo nepočítal, ve finále právě mladíci rozhodnou zápas. Ti staří do toho musí šlápnout,“ apeluje Jarošík.

Teplice už opustil Ryan Adigo, reprezentant Beninu a naposledy hráč třetiligového německého Würzburger Kickers na testech neuspěl. Další dva muži na zkoušce pokračují, Roman Čerepkai ze Slovanu Bratislava B v sobotu nehrál, Adam Čičovský z Ústí ano. „Čerepkai se bohužel zranil,“ litoval Jarošík. „A Čičovský patřil ve svých sedmdesáti minutách k těm lepším hráčům, ale moc jich dneska nebylo.“

Žlutomodří mají v přípravě na ligu zatím bilanci dvou výher a dvou porážek. V sobotu 16. července je čeká další německý test na půdě Dynama Drážďany, generálku obstará v sobotu 23. července duel na Julisce proti Dukle Praha. Do nového ročníku elitní soutěže vstoupí domácím šlágrem s mistrovskou Plzní, který se bude hrát v sobotu 30. července od sedmi večer.