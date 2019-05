Umlčí Teplice kulomet? Stopeři musí na Komličenka hrát tvrdě, říká Hora

„Soupeři s námi nepočítají, každý se chce dostat do Evropy. Zkusíme jim to znepříjemnit,“ vzkazuje top teplický střelec Jakub Hora před dnešní partií na Stínadlech s výkopem v šest odpoledne.

Hora nasázel 11 gólů a patřil k elitním ligovým kanonýrům, jenže Komličenko nad všemi čněl o třídu, jeho 24 zásahů nemělo konkurenci. „Dal o pár gólů víc než já, zase až takový náš souboj to nebude,“ ušklíbl se Hora. „Stopeři na něj musí hrát tvrdě.“

Jeden z nich, Jan Shejbal, tvrdí: „Je to silový útočník, umí si pokrýt míč, má dobré zakončení, dostává se do šancí, není pomalý. Má všechno, co útočník má mít.“

Sklářům letos nastřílel Komličenko dva góly, oba z penalt. Teplický kouč Stanislav Hejkal radí: „Přikrýt musíme i Matějovského, to byl distributor přihrávek v našem jarním zápase.“ Doma ho skláři v únoru nezvládli, prohráli 0:2, venku remizovali 1:1.

Základní část končily Teplice v křeči, čtyři zápasy nevyhrály a skončily desáté, o fous nad záchranářskou divizí. Boleslav zase ve finiši propásla postup do skupiny o titul.

Teplice - Boleslav Sledujte od 18.00 online.

„Jsem rád, že nemusíme do Karviné, na Bohemku a k dalším těžkým zápasům. Trápili bychom se, tyhle zápasy nezvládáme,“ pojmenoval problém kapitán Admir Ljevakovič. „Já se modlil, ať zůstaneme v prostřední skupině. Nechci být hloupý, ale momentálně je to naše maximum.“ Sílu Boleslavi respektuje: „Hrála velmi dobře. My proti ní musíme zlepšit koncovku.“

Hora vidí jednu výhodu pro Teplice. „Budeme mít čisté hlavy. Chceme postoupit, ale když se to nepovede, nebude to neúspěch. To spíš pro Boleslav, bude víc svázaná. Teď už se může stát cokoli, z 10. místa můžeme skočit do pohárů. Je to hratelné. Jako play off v hokeji.“

A když to vyjde? Vedení by reagovalo, jak řekl na klubovém webu sportovní šéf Štěpán Vachoušek: „Evropu si chceme zahrát. Víme, že kvalita a počet hráčů na to v současnosti nejsou. Potřebujeme posílit, útočníka hledáme v cizině.“