Boleslavský trenér Weber: Píchlo mě u srdce. Snad teď zaváhání napravíme

„Nadstavba je pro všechny trenéry i hráče zcela nová a neznámá soutěž. Chceme v ní uspět, ale to jistě soupeř také, takže šance obou týmů vidím vyrovnané. My se nacházíme v trochu jiném rozpoložení než Teplice, které se do posledního kola bály, aby neskončily ve skupině o záchranu. My jsme trochu zklamaní z toho, že jsme se nedostali do první šestky, která bude hrát o titul,“ přiznává boleslavský kouč Jozef Weber.

Teplice - Boleslav Sledujte od 18.00 online.

Ani přesvědčivá výhra 3:0 nad Zlínem v posledním kole základní části Boleslav do první šestky nedostala. Její předešlou remízu 2:2 na hřišti poslední Dukly využil Liberec, který posbíral stejně bodů jako Boleslav a díky lepší vzájemné bilanci se na její úkor procpal do elitní skupiny.

„Měl bych si užívat vítězství, ale nemůžu. Když jsem viděl tabulku, píchlo mě u srdce. Na Dukle jsme se připravili o šestku a to ve mně je, přestože výkon proti Zlínu byl dobrý. Potvrdili jsme jarní nárůst formy,“ bylo útěchou pro Webera. „Jsem rád hlavně za první půli, hráli jsme v pohybu, kombinačně, vytvářeli jsme si spoustu situací a myslím, že to lidi bavilo. “

Proti Zlínu řádila ofenzivní dvojice Komličenko (2 góly) - Mešanovič (asistence na vítězný gól), takže se dá čekat, že kouč produktivní forvardy nasadí i proti Teplicím.

„Z různých důvodů, ať už zdravotních, či disciplinárních, mohli vedle sebe od začátku utkání nastoupit poprvé. Jejich spolupráce byla dobrá a diváky bavila,“ líbilo se trenérovi. Teď věří v postup Boleslavi do finále skupiny o Evropskou ligu. „Čeká nás play off, na které se musíme důkladně připravit. Máme v něm ještě možnost napravit zaváhání na Dukle,“ má motivaci Weber před dnešním startem semifinále na teplických Stínadlech.