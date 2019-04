Pískot a úleva. Teplickým fotbalistům zůstala naděje na Evropu

V posledním, sobotním kole základní části Teplice trnuly. Doma uhrály jen bezbrankovou remízu se čtrnáctou Příbramí a musely čekat na další výsledky.

Dlouho to vypadalo, že strategickou pozici neudrží, neboť Bohemians vedli na Slovácku. Konečná remíza 1:1 je zachránila, klokani je v závěru na dálku vyděsili střelou do břevna. Zapadnout do sítě, všechno bylo jinak.

„Měl jsem informace, jak ten zápas probíhá, byli jsme tam i obrazem. Po našem závěrečném hvizdu hráli ještě 20 sekund. Nervové vypětí až do konce,“ doznal teplický trenér Stanislav Hejkal.

Když Slovácko 22 minut před koncem srovnalo, doneslo se to i na hřiště k teplickým hráčům.

„U jedné standardky mi to říkal brankář Grigar. Prý ať jsme v klidu a hlavně ať nedostaneme gól. Nevím, jestli měl za bránou rodinu nebo v kapse telefon,“ zubil se Hora.

Na výsledek souběžného zápasu Hejkal průběžně reagoval.

„Když Bohemka vedla, měl jsem připravené střídání do ofenzivy, abychom vyhráli, v ten moment Slovácko vyrovnalo. V závěru to byly taktické šachy, riskli jsme udržení remízy. Vím, že to nebylo koukatelné, chápu pískot diváků, musíme to napravit,“ velí Hejkal. „Promarnili jsme tři mečboly na skupinu o Evropu, teď to vyšlo a za dnešek nemůžu hráčům nic vytknout. Odbojovali to. Pod tíhou chtění přišla nervozita a ztráty, nebyla tam herní kvalita.“

Kapitán Admir Ljevakovič byl vyšťavený: „Pokaždé jsem nervózní, ale jak se začne, povolí to. Dneska jsem ovšem trpěl celý zápas.“

Už v pátek Teplice doma rozehrají semifinále skupiny o Evropu s Mladou Boleslaví.