Pod tlakem nejsme odvážní, štve teplického kouče. Chce dravce

„Zaplaťpánbůh, že jsme měli bodový polštář a že se výsledky sešly tak, že zůstáváme ve střední části,“ odfouknul si Hejkal po upachtěné sobotní domácí remíze 0:0 s Příbramí, která skláře udržela desáté. V semifinále play off o Evropskou ligu narazí na Mladou Boleslav.

Proč vám odešla forma?

Souvisí s marodkou. Jsem rád, že se trošku do hry dostal Ljevakovič, začal se zvedat. Kluci po zranění potřebují víc hrát, na Krobovi i Moulisovi je vidět herní výpadek.

Co vám poslední kola naznačila?

Že musíme tým okysličit příchody nových hráčů, aby se tyhle nervy už neopakovaly. Nepotřebujeme kádr 25 hráčů, když víme, že jich tam deset nedáme. Potřebujeme kádr osmnácti dvaceti hráčů, když víme, že všichni budou moct hrát.

Takže ho přebudujete?

Ano. Abychom nezakrněli, musí přijít dravá konkurence na určité posty, které si nechám pro sebe. Potřebujeme to rozvířit, protože příští rok by bylo velmi těžké dostávat se do střední části. Vidím, co se děje za námi, a musím na to reagovat. Vedení s tím souhlasí.

Chybí kvalita?

V zimě jsme se rozloučili s Vaněčkem a Králem, s tím jsme počítali. Zranění nás limitují, úzký kádr omezují, ale nebudu se na to vymlouvat. Je tu otazník ohledně dvou cizinců. Jsem v Teplicích od září a Luts se mi dostal jen jednou do základní ligové sestavy. Jinak si spíš plní reprezentační povinnosti anebo je zraněný. A Soungole za tři roky, co je tady, se pod čtyřmi trenéry neprobojoval do základu. Ptám se, má to vůbec cenu? To na těchhle pozicích můžeme mít jiné kvalitní hráče.

V pátek dorazí Mladá Boleslav. Jaký je to soupeř?

Máme negativní bilanci, tam jsme remizovali, doma prohráli, matematicky bychom taky už mohli někdy vyhrát. Nepovím nic světoborného, když řeknu, že musíme přikrýt kanonýra Komličenka. A taky Matějovského, když bude hrát, to je distributor přihrávek. Ale troufám si říct, že tyhle zápasy, kdy nemusíme, ale můžeme, hrajeme líp.

Proč?

Je to o psychické odolnosti hráčů. Ani ti zkušení nejsou tak odolní. Jména si nechám pro sebe, ale říkám jim to v kabině. Když je potřeba zabrat, tak nezaberou, nejsou tak aktivní a odvážní dopředu. Když přijede silnější soupeř jako Sparta, Slavia, Plzeň, je jich plné hřiště. Když přijede někdo srovnatelný, nejsou až tak odvážní, protože si říkají, co kdyby nám náhodou utekli. S Boleslaví to bude lepší, ale já tuhle informaci vím a na příští sezonu na to musím reagovat.

A jak reagovat na dva tisíce fanoušků v zápase s Příbramí? Byl to pro vás smutný pohled?

Za poslední čtyři kola v dubnu, když nepočítám Spartu v poháru, jsme dali čtyři branky. Pamatuju si, když jsem byl v Teplicích dříve se Zdeňkem Ščasným, přišli Salami, Litsingi, Nivaldo, vyhrávali jsme 4:1, 6:2 a lidi se sem naučili chodit. Tohle bylo 0:0, výsledek, který jsme potřebovali ubojovat. Budeme se snažit doufám už s Boleslaví hrát tak, abychom lidi na Stínadla vrátili zpátky.

Měl jste strach z bojů o udržení?

Pro nás by teď bylo velmi složité hrát s mužstvy, co se zvedají. Jsme v desítce, úvodní část jsme splnili, ale nechceme, aby sezona skončila. Snad to z nás spadne a budou to zase ty Teplice z března nebo z listopadu.