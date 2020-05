Úzký kádr? Asi postavím Verbíře s Vachouškem, říká kouč Teplic

„Já už s nadsázkou říkám: Jsem spokojený s tím, že v realizačním kádru mám Verbíře, Drska a Vachouška,“ jmenoval trenér Stanislav Hejkal bývalé české hvězdy. „Jestli to půjde takhle dál, určitě na ně dojde.“ Skláři začnou ligu jako první v sobotu 23. května domácí dohrávkou s Libercem, tuto sobotu je čeká příprava za zavřenými dveřmi se sousedním Ústím.



Liga poběží. Co tomu říkáte?

Dalo se to očekávat. Není žádným tajemstvím, že k tomu mám určité připomínky. Protože my na tenhle maraton kádr nemáme.

Ve středu odpadl Hyčka, jaké další šrámy máte?

Netrénovali Shejbal, Řezníček, Petr Mareš, Mareček, Hýbl a odešel mi Hyčka. To jsou prostě fakta, tak to je. Jestli to takhle půjde dál, vážně dojde na tyhle staré plejery.

Ligová fotbalová asociace apeluje, ať kluby mají široké kádry. Jaké máte možnosti doplnění?

Se všemi hráči z dorostu, kteří už nám trošku dospěli, už pracujeme. Nejde donekonečna brát z dorostu. Za chvíli bychom tam tahali mladší dorostence a starší žáky, to prostě ne. Máme na první obnovené kolo vykartovaného Jakuba Mareše, Hyčku, co se teď zranil… Dohrávat ligu bude velmi složité, ale musíme se s tím poprat.

Budete šetřit někoho ze základní jedenáctky, aby si jeden zápas odpočinul a nabral síly?

Asi budu muset. Máme pár třicátníků v kádru. Když budu vidět, že hrajeme v rytmu sobota – středa, a pak pojedeme k zápasu ven, budu muset k tomu přihlédnout.

Zdravotní komplikace hráčů vyplývají z toho, že nebyli kvůli pandemii dlouho v zápřahu?

Myslím, že ano. Běhali šest týdnů po lese, pak jsme měli mládežnické tréninky bez kontaktu. Až teď od pondělí trénujeme kompletně naplno a odpadává nám to. Takže musíme trochu upravit tréninky a uvidíme, jak to dáme dohromady. Čekáme na výsledky magnetických rezonancí zraněných hráčů, od toho se bude odvíjet sestava.

Na opatření, která se mají dodržovat, je připravený manuál. Co vás nejvíc omezuje?

Pominu cesty autem na zápas, že se nemůžeme normálně sprchovat, že není regenerace. To mají všichni stejné a já nechci plakat. Ale když přijde svalové zranění, a taková už máme, zastaví to hráče na plno zápasů. Dřív chyběl tři utkání, když v tom navíc byla reprezentační pauza. Ale teď v té porci, co nás do konce soutěže čeká, vynechá sedm osm zápasů. A to je špatně.

Načerpal jste během pauzy podněty, aby se Teplice zlepšily?

Víme, kde máme rezervy, a budeme na tom pracovat. Otázka ovšem je, jestli to je v možnostech těch hráčů. Ale já pevně věřím, že ano, a že se Teplice zlepší.

Pomáhá vám nějak přítomnost Davida Heidenreicha z Atalanty Bergamo? Talentovaný obránce s vámi trénuje.

Pomáhá. Jsme s Bergamem domluveni, že s námi může trénovat, a chceme, aby za nás i hrál přátelská utkání. A možná je to pro nás do budoucna nějaká myšlenka.

Že by mohl v Teplicích třeba z italského klubu hostovat?

Je tady z regionu, a pokud by měl na áčko Bergama, což bychom mu samozřejmě přáli, není co řešit. Ale kdyby tam měl hrát juniorské soutěže, tak si myslím, že první česká liga, která je fyzicky velmi náročná, by mu i pomohla.

Teplice pokukovaly po skupině o Evropu, jak je to nyní? Říkáte si, hlavně se zachránit, protože podmínky jsou složité?

Vinou našeho velmi špatného startu do jara nám ta středová skupina utekla. Nic nevzdáváme, jsme však realisté. Omlouvám se za to klišé, ale musíme jít zápas od zápasu. Body, zdravotní a fyzický stav, to všechno musíme nějak zkompletovat, aby z toho Teplice vyšly co nejlépe.

Dva ligové zápasy týdně, jak moc to bude náročné? Fanoušci namítají, že hráči jsou profesionálové a měli by to zvládnout.

Já je chápu. Když byl anglický týden, tak se po něm třeba hrálo až v sobotu, jenže my teď pojedeme sedm zápasů po sobě. Nejen Teplice, ale ani Sparta, Slavia nebo Plzeň se s takovým zápřahem nesetkaly. Uvidíme, co z toho vzejde. Jen přemýšlím, co by se mohlo stát, proto jsou ty moje názory takové pesimistické. Samozřejmě se k tomu postavíme čelem a věřím, že z toho Teplice vyjdou s čistým štítem.

Podle doporučení hygieniků mají hráči chodit po jednom na hřiště nebo držet rozestupy na lavičce. Jak to všechno ohlídáte?

Nevím. Abych ohlídal, že nebudeme sedět vedle sebe, že hráči půjdou do sprchy po jednom a tak dále, to si myslím, že je spíš trochu sci-fihygieniků. To žádné mužstvo nemůže ohlídat.

Vaše dohrávka restart odpálí. Je plus nebo minus, že začínáte vy?

K té porci zápasů se přidává ještě jeden, ale někdy to odehrát musíme. Už jsme čekali dlouho, tak budiž, ať hrajeme. Je to dobře.

Dohraje se podle vás liga, nebo ji koronavirus ukončí?

Bylo by krásné, kdyby po dobu dvou měsíců do šestnácti prvoligových a šestnácti druholigových mančaftů virus nevstoupil. Ale vidím to velmi složitě. A je otázka, co se bude dít, až do toho vstoupí. Jak se k tomu jednotlivé hygienické stanice postaví. V německém Kolíně dali jednoho hráče do karantény, zbytek ne, zato v Drážďanech zavřeli celý tým. Nevím, co se pak bude dít tady. Vůbec si nepřeju, aby do toho koronavirus promluvil, ale… Prostě je tam velké „ale“!