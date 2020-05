Konec nepřátelských zón. Tabulkou to může zatřást, říká Verbíř

„Týmy, které by se díky podpoře fanoušků vybičovaly k daleko lepším výkonům, můžou ztrácet s horšími soupeři a tabulka může nabrat jiné pořadí, než kdyby se hrálo s diváky,“ míní vedoucí mužstva Teplic, jejichž sobotní domácí dohrávka s Libercem bude prvním ostrým zápasem po víc než dvou měsících.



Verbíř prý podepíše slova Josefa Jindřiška, kapitána Bohemians, že zápasy můžou být vyrovnanější. „Zrovna v Ďolíčku se hraje špatně už kvůli fanouškům, kteří vytvoří pro soupeře doslova nepřátelskou zónu,“ tvrdí Verbíř. „Mně osobně se tam nehrálo nikdy dobře. I když atmosféra byla dobrá, dávali nám to dost pocítit a domácí hráče vyhecovali. Byla to tam válka,“ vzpomíná autor 76 prvoligových gólů.

O lístky na Teplice se fanoušci v posledních letech zrovna neperou, ale liduprázdná Stínadla i pro Verbíře budou nezvyk.

„Samozřejmě jsou kluby, které mají daleko větší základnu fanoušků než my a pocítí to daleko víc než my,“ uvědomuje si bývalý útočník. „Ale i když nemáme velké návštěvy, diváky a jejich emoce na tribuně přece jen vnímáme. Bude to zvláštní. Teď na našem webu pouštíme historické zápasy a vidím ty krásně plné tribuny. Já za zavřenými dveřmi nikdy nehrál, bude to úplně něco jiného.“



Ztichlé stadiony jsou pro trenéry dobré aspoň v tom, že jejich pokyny se k hráčům dostanou. Budou díky tomu fotbalisté důsledněji plnit taktické pokyny? „Pro komunikaci trenérů to bude lepší,“ přitaká Verbíř, který ukončil kariéru v roce 2011. „Na Slavii chodí 15 tisíc diváků, vře to na Bohemce, na Spartě, na jejich stadionech trenér není slyšet vůbec. Takhle budou kluci daleko víc vnímat pokyny a budou zodpovědnější. Už se nevymluví: Já tě neslyšel, nerozuměl jsem. Možná díky tomu budou taktiku plnit svědomitěji.“

Do hry ovšem vstoupí únava. Menší kluby namítají, že na mimořádný řetězec anglických týdnů nemají dostatečně široké kádry.

„Mluví se o tom, že fotbalista radši hraje, než trénuje. Ale my jsme ve stavu, v jakém jsme, co se týče kádru. Je úzký, máme zraněné, vykartované. Mrzí mě, že mužstva už měsíc nemají regeneraci, aby o sebe hráči mohli daleko víc pečovat. Svaly by díky tomu byly líp připravené. A teď nastane zápřah, který nikdo z nich nezažil. Důležitý bude odpočinek, ale i tak se budou asi zranění kumulovat,“ tipuje Verbíř. „Původně se měla liga hrát do 12. července, ale může to být nakonec i déle. Třeba někdo ze zodpovědných zareaguje a budou dva týdny bez vložených střed. Pro každého to bude nové, doufám, že všechno zvládneme.“

Fyzická kondice byla vždy Verbířovou předností, s Teplicemi zažil rytmus zápasů středa – sobota díky účasti v pohárové Evropě. „Já uměl dobře odpočívat, ale něco jiného je mluvit za sebe po jednom anglickém týdnu, jenže teď budou tři čtyři za měsíc. Což bude pro tělo mnohem větší nápor.“

Nápor bude i na Verbíře coby vedoucího mužstva, i on se bude starat o to, aby jeho Teplice plnily přísný hygienický manuál. „Věcí, které musíme dělat, je strašně moc. Jsme v tom poprvé, budeme sbírat zkušenosti. Věřím, že to zvládneme. Je dost omezení, co se týče sprch, šatny, nástupu a podobně, ale hráči musí chápat, jaká je situace. Pro ně je nejdůležitější, že se dostanou do zápasového rytmu. A podmínky jsou pro všechny týmy stejné. Trénovaly nejdřív v lese, pak po skupinkách, teď pohromadě. Čím víc budou přibývat zápasy, tím to bude lepší.“

I výjezdy na venkovní stadiony budou komplikovanější než dřív. „Jsme proto rádi, že začínáme doma, a první dvě venkovní utkání máme v Praze – Bohemku a Spartu. Ta hodinka cesty je daleko příjemnější než cestovat na Moravu. Už i s ohledem na hotel. Skončil nouzový stav, na pondělí je naplánované další uvolnění vnitřních prostor. Věřím, že až pojedeme ven, bude to zase příznivější.“

Verbíř si přeje, ať i pohled na tabulku je pro skláře příznivější. Jsou jen dva body od záchranářské baráže, ale mají dohrávku k dobru. „Nechci předbíhat, ale máme tým, abychom nehráli o udržení.“