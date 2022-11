Jubilant Verbíř o čtvrtmilionové pokutě i mladé generaci: Kritiku nekouše

Současný vedoucí ligového týmu v rozhovoru mluví o své kariéře, o památných časech, o posledním setkání s tragicky zesnulou funkcionářskou ikonou Františkem Hrdličkou, o nehodě, za kterou tvrdě zaplatil, o závislosti na seriálu Kobra 11.

A jubilant si taky posteskne: „Naše generace byla hladovější, dokázali jsme se víc pohádat, ale nenafoukli jsme se. Mám pocit, že dnes kritiku neumějí přijmout.“

Jak vám zní: Verbíř, 50 let?

Taky jsem se dočkal. Letí to, jsem v klubu, jak tomu říkají padesátníci. Náš kustod mě popíchl: Konečně ses toho taky dožil! Cítím se fyzicky dobře, beru to jako realitu.