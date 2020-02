Hejkal: Zvítězil zdravý rozum, hřiště by bylo pro jaro nepoužitelné

„Nehrálo se a pak jsme spadli na dno,“ připomněl Hejkal pokles sklářů na poslední místo tabulky, kde se stresovali dvě kola. „Když jsme pak dohrávku vyhráli, katapultovalo nás to výš.“



Zatímco ve 4. kole bylo utkání odloženo kvůli komplikacím Mladé Boleslavi při návratu z pohárového utkání v Kazachstánu, teď je na vině počasí. Na noční příval mokrého sněhu bylo vyhřívání trávníku krátké.

„Zvítězil zdravý rozum. Pokud by se utkání odehrálo, hřiště by bylo nepoužitelné celé jaro,“ odtušil Hejkal; teplický trávník je už tak ve špatném stavu a na léto se chytá jeho rekonstrukce. „Problém je ve špatném složení trávníku. Dělali jsme sondu, je v něm moc substrátu a voda neproteče až do pískové vrstvy dole,“ uvedl po podzimní části ligy marketingový šéf klubu Martin Kovařík. „Jednotlivé vrstvy se průběžně zanášejí, což je normální.“

Teplice jsou jen čtyři body nad barážovou příčkou a jejich postavení se může o víkendu ještě zhoršit. „Některá mužstva, co jsou za námi, udělají body a dotáhnou se na nás. A my můžeme vinou odloženého zápasu spadnout zase níž. Z psychologického hlediska by to nebylo příjemné,“ strachuje se Hejkal.

Takto vypadal teplický stadion ráno před plánovaným soubojem s Libercem.

Zápas s Libercem se dohraje ve středu 11. března od 17 hodin. Místo toho sobotního nařídil Hejkal plnohodnotný trénink. „Nadcházející týden využijeme na dobré potrénování. Bude to důležité, protože pak hrajeme v neděli, ve středu a v pondělí,“ zmínil střetnutí na hřišti Slovácka, dohrávku s Libercem a výjezd na stadion Bohemians.



Teplicím se start do jara nepovedl, chtěly se rehabilitovat za propadáky 1:3 s Olomoucí a 0:3 s Karvinou. „Ale nedá se nic dělat. Odložení zápasu neřeší nic do plusu ani do minusu. Máme vykartované hráče Lukáše Marečka a Jakuba Mareše, zápas si neodsedí, takže pro utkání se Slováckem máme opět dva vykartované.“