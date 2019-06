Teplice zčervenají, třetí sada dresů připomíná výročí bitvy s Dortmundem

Doma skláři podlehli 0:1, v odvetě drželi až do 90. minuty bezbrankový stav, než německý tým uklidnil gól Herrlicha.



Ve třetí sadě jsou červené trikoty, trenky i stulpny. A reklamy jsou výhradně bílé, což klub dojednal se sponzory. „Cílem bylo udělat decentní dres, který bude čistý a bude odrazem historického milníku, jakým dvojzápas s Borussií je.“

Hlavní sadou jsou tradiční žlutomodré úbory, druhou pak modré. „Já jsem z červených dresů úplně nadšený, vypadají výborně a navíc mi ještě připomínají Bayern Mnichov, kterému fandím dlouhé roky,“ rozplýval se na klubovém webu teplický obránce Tomáš Vondrášek.

Červené trikoty mají i charitativní podtext. Hráči áčka, juniorky, dorostu i další zaměstnanci klubu a trenéři se zapojí do dárcovství krve v teplické nemocnici a po sezoně půjdou dresy do dobročinné dražby. Tým je oblékne třeba v Opavě, kde není možné použít žlutou ani modrou variantu, chystá je i do Olomouce 24. nebo 25. srpna, tedy téměř na den přesně dvacet let od utkání v Dortmundu.

Domácí žluté dresy jsou téměř stejné jako ty z minulé sezony, ovšem vypadají líp díky tomu, že reklamy nemají podkladové plochy. „Jsou tak esteticky čistší a působí decentnějším dojmem, víc vyniknou klubové barvy,“ pochvaluje si Kovařík.

Trikoty si jako první z fanoušků prohlédli návštěvníci čtvrtečního 1. ročníku galavečera Sklář roku, který se uskutečnil přímo na trávníku teplických Stínadlech. Hlavní kategorii mužů vyhrál nejlepší střelec prvoligového týmu Jakub Hora, po kterém zatoužil Jablonec, ale kluby se zatím nedohodly.

Cenu fair play obdržel kapitán Admir Ljevakovič za přiznání teče a rohu pro Bohemians v listopadovém zápase, po kterém soupeř skóroval. Za celoživotní přínos teplickému fotbalu dostali cenu in memoriam dlouholetý ředitel klubu František Hrdlička a nedávno zesnulý předseda představenstva Štěpán Popovič.