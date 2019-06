Fotbalové Teplice dotáhly příchod Nazarova. Chci se prosadit, říká

„Klub na mě moc zapůsobil, když jsem si mohl prohlédnout stadion i zázemí. Těším se, až začne příprava. Budu chtít dokázat, že se v náročné soutěži, jakou je česká liga, prosadím,“ uvedl na klubovém webu Nazarov krátce po podpisu smlouvy na Stínadlech.

„Je vysoký, potřebovali jsme to zvednout, má dobrou diagonální přihrávku a zakončení ze střední vzdálenosti, o které se často snaží,“ představil posilu trenér Stanislav Hejkal. „Saháme pro mladé do Ruska, kteří se chtějí prosadit, viz Komličenko,“ zmínil mladoboleslavského kanonýra.

22letý Nazarov měří 193 centimetrů, v uplynulé sezoně druhé ruské ligy zasáhl za rezervní tým do 17 zápasů, jeden gól dal a na jeden přihrál.

„Sledovali jsme ho půl roku. Přinese větší možnosti v obraně a záloze, rozhodla i jeho výška. Ale je obratný a má výbornou střelu, nevadí mu balon. Je to mladý dravý klučina, kvalitu má, musí ji přenést na hřiště,“ uvedl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Nazarov je druhou letní posilou sklářů z ciziny, už předtím získali beka Manela Roya ze španělské třetiligové Barakaldy.