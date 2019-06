Vachoušek přivedl do Teplic ruskou a španělskou posilu. A u nich nezůstane

Stále ještě dozníval výbuch 0:8 s Mladou Boleslaví na konci uplynulé sezony.

„Cílem bude, abychom se prezentovali lepšími výkony než v posledních pěti zápasech. Do konce března to vypadalo, že budeme se sezonou spokojeni, hráli jsme ofenzivně a dobře, nakonec z toho bylo fiasko. Chceme se dostat do prostřední skupiny, a když to půjde, vytlačit z toho co nejvíc.“

Španěl Manel Royo a Rus Jevgenij Nazarov by mohli osvěžit duch šatny.

„Charakter kabiny nezměníte za den, ten se vyvíjí a teď byl zasažený. Věřím, že kluci o tom přemýšleli. I my si řekli, že to není jen jejich chyba. Oni jsou na hřišti, na nás je, abychom do kádru sehnali konkurenci. Na tom pracujeme. Věřím, že cizinci svým charakterem, bojovností a nápadem šatnu změní. A nabalí se na to ostatní kluci.“

Hlavním, kdo oživí stojaté vody v týmu, má být navrátilec z Lubinu Jakub Mareš. „Byl naší prioritou. Chtěli jsme hráče, který má ke klubu vztah a bude splňovat pozici lídra. Měl čtyři pět nabídek z české ligy a z Polska. Jsem rád, že se rozhodl zůstat doma,“ cení si Vachoušek. „Věřím, že pomůže svojí dravostí i střeleckou muškou, že budeme daleko nebezpečnější než v závěru ligy.“

Před prvním tréninkem hráči s Vachouškem dlouho debatovali v kruhu uprostřed hřiště. Řešil se zbabraný finiš sezony?

„Kluci to pochopili sami, je zbytečné se k tomu vracet. Měli bychom udělat tlustou čáru. Závěry z debaklu 0:8 vzešly, teď musíme myslet pozitivně a snažit se to nikdy neopakovat.“ Přeřazením do béčka to odnesl bek Jan Krob. „Nebudu se k tomu vůbec vyjadřovat,“ odmítl Vachoušek.

Noví cizinci jsou ostudou nepoznamenaní. „Nazarova jsme sledovali půl roku. Přinese větší možnosti v obraně i záloze, rozhodla i jeho výška, měří 193 centimetrů. Ale je obratný a má výbornou střelu, nevadí mu balon. Je to mladý dravý klučina, kvalitu má, musí ji přenést na hřiště,“ představil Vachoušek nováčka z Krasnodaru na hostování s opcí.

A Royo z Barakalda? „Tamní třetí liga je na úrovni naší první, u Španělů je důležitý pohyb s míčem a centry, to on má plus výbornou levačku,“ tvrdí Vachoušek. „Cizinci jsou risk, ale to i čeští hráči anebo hvězda za 10 milionů eur. I když má někdo kvalitu, nemusí mu sednout styl klubu.“

Teplice ještě shánějí dva muže do ofenzivy. „Minimálně jeden přijde, máme tipy. Další tu budou na testy, ať si kluci nemyslí, že místa mají pod palcem. Defenziva je vyřešená, tam bude konkurence obrovská.“