S Teplicemi se budou chystat talent Kostka i Rus Nazarov

„Nikdo tyhle testy asi nemá rád, ale je to potřeba, abychom věděli, jak na tom jsme. Navíc teď panuje velké vedro a to je i tady, takže to o to bylo složitější, ale zvládli jsme to a hurá do přípravy,“ řekl klubovému webu teplický záložník Daniel Trubač.

Už před testy měli fotbalisté individuální plány, které si plnili od začátku června. „Příprava je kratší, tím pádem nás po testech čekají kombinované tréninky - posilovna, herní věci, běžecké věci. Bude opravdu potřeba tvrdě makat,“ chystal hráče na peklo jejich kondiční kouč Antonín Čepek.

Ve čtvrtek v 10 hodin se teplický tým sešel poprvé na hřišti v Proboštově, kde se bude připravovat až do konce příštího týdne.

V rámci testování se s týmem zapojí do tréninku také odchovanec Bohemians 1905 Dominik Kostka, který dosud nastupoval v ČFL za Motorlet, ale má už na kontě také prvoligové starty za pražské Bohemians.

Do přípravy naskočí i 193 cm vysoký stoper či střední záložník Jevgenij Nazarov z Krasnodaru, k jehož příchodu na roční hostování s opcí zbývá už jen absolvování komplexní zdravotní prohlídky.