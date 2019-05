Teplický ředitel Vachoušek: Už nechci zažít co letos, ten výbuch s Boleslaví

Sháníte do týmu lídra?

Pracujeme na tom, v nejbližší době se sejdu s některými hráči, o kterých si myslím, že by jimi měli být. Ale je to těžké. Myslíš si, že hráč je lídr, ve finále není. Zjistíš to, až když se otevře v kabině.

Dá se s tím něco dělat?

Vezměte si útočníka Kuchtu. Na podzim za Slovácko hrál to, co jsme na jaře po něm chtěli i my. Volal jsem tam, všichni mi řekli, že je super kluk, bojovník, makáč. A on přijde sem a nic z toho není pravda. Vrátili jsme ho do Slavie a věřím, že pro něj zase fotbal bude na prvním místě.

Hledáte i v cizině, v Rusku nebo Španělsku. Není to risk?

Je to riziko. Když přivedete pět hráčů, nikdy netrefíte všech pět. Volám, ptám se, ale hlavu člověka nevyčteš, to až v kabině. Ale není na co čekat... Pět hráčů skončilo, kádr se pročistil, provětral. Nechtěli jsme čekat, že další rok bude stejný. Že začátek bude super a pak to bude uvadat.

Čím to je?

Všechno je v hlavách hráčů. Ale není to jen o nich, i my ve vedení neseme velkou vinu. Musíme se všichni poučit. A posílit, představenstvo schválilo peníze na přestupy. Nikdo nesmí mít nic jistého, to je špatně. Když do Teplic přijde nový trenér, první tři čtyři měsíce to funguje. Bylo to za mě, platí to i teď, když jsem na druhé straně. Kluci v té době ukazují, že kádr není špatný, předvádějí výborné výkony. Pak to upadá jinam. Razantně do toho vstoupíme.

Koho v kádru postrádáte?

Máme dost zkušených hráčů, ale chybí nám generace od 23 do 25 let. Potřebujeme i mladé kluky okolo 21 let, kteří mají zkušenosti s dospělým fotbalem. Musíme myslet na budoucnost, ne jen krátkodobě, koukáme i do dorostu.

Fanoušci chtějí atraktivní posilu, to je evergreen. Splníte jim sen?

Chceme útočníka, ale kdo je atraktivní? Ronaldo, Messi? My si nekoupíme ani hráče za 20 milionů korun, na to nejsou peníze. Nejsme Sparta, Slavia ani Plzeň.

Peníze na posily byly připravené, i kdyby nepřišel výbuch 0:8?

Ano, nastalo by to i tak. Už v zimě nás tlačila bota v útoku, jednali jsme se dvěma třemi kluby, Sparta se rozhodla nepustit Drchala s Pulkrabem. Nakonec nám Kuchta do jisté míry pomohl, dal tři důležité góly ve dvou zápasech.

Chodí si hráči k vám pro rady, zvlášť v krizových chvílích?

Bavíme se s klukama o všem. I když nikdo nepřijde, mě samotného to zajímá a ptám se. Každý den jsem po ruce, a když se vracím domů, skoro neprojdu dveřmi, jak mám velkou hlavu. Musíme udělat konkurenci, klima, aby nikdo neměl nic jistého. Což je zase o penězích. Jedeme dál. Nechci zažít co letos, ten výbuch s Boleslaví. Byl to pro mě i kluky v kabině nejhorší den ve sportovním životě.