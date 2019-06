Teplickým vůdcem by mohl být Mareš, věří trenér Hejkal posile týmu

Takže posílení je dobré?

S tím, co se děje, jsem spokojený. Kuba Mareš. Je mu sice 32 let, ale měl čtyři ligové nabídky z kvalitních českých klubů, i nějaké Polsko. My jsme moc rádi, že přišel sem, protože má k Teplicím vztah. Nebylo jednoduché ho zpátky dostat. A pak jsme přivedli dva cizince. Jezdili jsme po Evropě křížem krážem, už v zimě jsme sem chtěli dostat kluka z Tbilisi, ještě jsem měl jednoho z Krasnodaru, ale ten se teď prosazuje v áčku, měli jsme do toho sáhnout dřív.

Z Krasnodaru ale přichází defenzivní Jevgenij Nazarov. Jaký je?

Může hrát oba posty na stoperu a taky šestku a osmičku v záloze. Je vysoký, potřebovali jsme to zvednout, má dobrou diagonální přihrávku a zakončení.

A co Španěl Manel Royo?

Honza Krob nastupuje do B-týmu, Royo přichází na jeho post levého obránce. Ve španělské lize se ještě hraje baráž o postup, nastoupí k nám až 19. června. A Krob? Jestli využije nějakou z nabídek, kterou má, to nevím. Prostě začne v béčku a uvidíme, co bude dál. Zbavit se ho nechceme, samozřejmě byly nějaké pokuty na závěr, ale už se k tomu nechci vracet, protože to byla loňská sezona. Je na něm, jestli se vrátí do prvního týmu, nebo ne.

Kolik jste toho nacestovali, abyste sehnali posily v cizině?

Celkem dost. Byli jsme třikrát ve Španělsku, v Tbilisi, v Rusku. My asi do Rakouska nebo do Německa nesáhneme. A s polskými hráči nemám dobré zkušenosti. V Polsku hrají dobře, tady v české lize se neprosazují, naši u nich ano, to je můj soukromý ukazatel. Takže můžeme pro mladé sáhnout do Ruska, kteří se chtějí prosadit, viz Komličenko, nebo jít cestou, co šla Dukla. Že si vyhlédneme kluky ve Španělsku.

Kádr Teplic na startu léta Brankáři: Grigar, Diviš, Němeček Hráči do pole: Ljevakovič, Kučera, Jindráček, Čmovš, Hyčka, Vondrášek, Jeřábek, Trubač, Shejbal, Hora, Moulis, Hasil, Kodeš, Šup, Šimeček, Kostka, Nazarov, Knapík Přidají se později: Žitný, Royo, Mareš, Radosta Odešli nebo odejdou: Hošek, Soungole, Luts, hostování skončilo Bezdičkovi a Kuchtovi Nejistota: do B-týmu přeřazen Krob

A v české lize nehledáte?

Tady hráči pro Teplice jsou. Ale co nekoupí Slavia, koupí Sparta. Co nekoupí Sparta, koupí Plzeň. A pak Ostrava, která má taky docela peníze. Líbil by se mi třeba Beneš, kterého jsem trénoval na Kladně. Ale šel do Olomouce z maďarské ligy jen proto, že si tam našel manželku. Nějaké hráče v české lize vytipované mám, ale je složité je dostat do Teplic. Než to projde sítem vyšších klubů, už se na nás nedostane.

Koho ještě chcete získat?

Mám vyhlédnuté dva hráče z české ligy, jména si nechám pro sebe. Je jim 22-23 let. Kdyby se to povedlo, měli bychom střední generaci, která trošičku chybí. Nejsou ze Sparty ani Slavie, spíš z nižších pater.

Hledáte i české talenty, jak vám to vyšlo s Alexem Králem?

Touto cestou chceme jít taky, ale kluby jako Sparta nebo Slavia si ty kluky pojišťují už od 16 let. Tenkrát se nám povedlo najít skulinku a dostat sem Alexe Krále. Mám obrovskou radost, co předvádí. Když si vezmu, že před šesti měsíci ještě kopal za Teplice a teď hraje za nároďák... Touto cestou jdeme taky, ale Krále nenajdeme každý den.

Jakub Hora, Pavel Čmovš a Admir Ljevakovič při zahájení přípravy teplických fotbalistů na novou sezonu.

A našli jste vůdce?

Po odchodu Štěpána Vachouška v kabině chyběl. Byly tam hlasy, partičky, ale žádný frajer, který bouchne do stolu a řekne: Takhle to nejde, pánové! Trošku sázím, že nám v tom Kuba Mareš pomůže. Teplice ho vychovaly a má k nim velký vztah. Přišel i proto, že nutně potřebujeme posílit ofenzivu.

Zůstane střelec Jakub Hora?

S Jakubem mám dohodu, že pokud mu něco přijde, nebudeme mu bránit. Byly nějaké náznaky z české ligy, ale podmínky, které má v Teplicích, jsou srovnatelné. Sám se rozhodl, že by zůstal tady, pokud nebude zahraničí. Ale podle posledních informací žádná cizina není.

Jsou zahraniční hráči risk?

Vždycky je to risk, ale pevně věřím, že se povedou. Vytipovali jsme je, vsadil jsem na ně, věřím jim.

Příprava Teplic 22. 6. turnaj Benátky 29. 6. Teplice-Sokolov v Chomutově 1. - 6. 7. soustředění v Písku včetně zápasů s Jihlavou a Austrií Vídeň

A co řeč? Budou se učit česky?

S Nazarovem budeme mluvit rusky, to je lepší. S Royem anglicky, a uvidíme, jak dál. Škoda, že tu ještě nejsou. Nazarov musel na vstupní prohlídku, Royo má delší sezonu, Mareš povinnosti do posledního dne v Polsku. Potřeboval bych je hned. Sázím na předposlední týden přípravy v Dubí, kde snad budeme kompletní, a pak na soustředění v Písku, kde už bychom chtěli hrát to, co v soutěži.

Bude cílem v přípravě i stmelit partu po dusném závěru jara?

Musíme to dát dohromady. Kluci si musí uvědomit, že prohrát 0:8 není normální. Mě to strašně ranilo, ještě jsem se z toho nevzpamatoval. Čtyři kola před koncem jsme byli sedmí, měli jsme dva zápasy doma, mohli jsme se v klidu dostat do šestky. A hráči to pojali po svém jako už několikátý rok po sobě. To není možné opakovat. Oni jsou kvalitní, mají sílu, dokážou konkurovat týmům seshora, a pak ten závěr takhle nevyjde. Nejde to hodit za hlavu tím, že jim sebereme 50 procent z jednoho platu. Musíme sezonu dohrát do konce.

Jaká má být ta další?

Viděli jsme, co se dělo v závěru sezony. Ve skupině o záchranu. Bohemka byla 10 minut od bojů o Evropskou ligu, nakonec 10 sekund od baráže. Je to složité. Od začátku potřebujeme sbírat body, aby se nám záchranářské boje vyhýbaly.

Pořád váš žere květnový osmigólový průšvih?

Bohužel jsem já ten trenér rekordman, který dostal osm gólů doma. Jsem z toho nešťastný. Když vidím pořady v televizi, kde se hodnotí úroveň soutěže a nový systém, tak se stále mluví o Teplicích a osmi gólech. Pořád to někde slyším, pořád mi to vadí. Chtěl bych, aby to vadilo i těm klukům, aby se to neopakovalo. Ale to si právě myslím, že ne.

Můžete jejich hlavy přenastavit?

Chci to změnit průvanem v kabině, pročištěním vzduchu, dát tam jiné myšlení. Nechci říct, že všechno bylo špatně, poráželi jsme Spartu, Plzeň. Ale závěr nám hrubě nevyšel. Což se několikrát opakuje. Takže jsme museli reagovat.

Odejde ještě někdo?

Asi ne, pokud nepřijde nabídka na Horu. Je tady Ljevakovič, mám s ním dohodu, že pokud se nebude cítit, už nebude mít takovou minutáž jako dřív. A on už mi v závěru kolikrát říkal, že se necítil, a já ho tam i tak dával. Moje chyba. Doufám, že už jen někdo přijde. Když budeme kompletní, máme 21členný kádr se dvěma dorostenci. Bereme si zpět mladé kluky, které jsem trénoval v juniorce a vidím v nich perspektivu, znám je. Šupa, Šimečka, Hasila a Kodeše, dva hráli pravidelně 2. ligu.

A taky zkoušíte Dominika Kostku z pražského Motorletu.

Může hrát pravého obránce, záložníka, křídlo. Je dravý, v divizi dal za Motorlet dost gólů, byl v Bohemians, v zahraničí, dáme mu šanci. Vytipoval jsem ho, protože jsem z Kladna, které hraje stejnou soutěž jako Motorlet. Zaujal mě.