Teplický kouč Frťala: Budějovice? Hrají atraktivně, trochu kopírují styl Arsenalu

I když se zdá, že v sobotu na půdě v lize předposledních Českých Budějovic k tomu mají docela slušnou příležitost, kouč sklářů Zdenko Frťala na klubovém webu varuje: „Je to tým, který zatím za svůj atraktivní styl hry nebyl odměněný odpovídajícím bodovým ziskem. Noví trenéři Dynama věří modernímu způsobu hry, kterým částečně kopírují Arsenal. Je to fotbal založený na pohybu, rotaci, přípravné fázi. Na to vše se musíme připravit.“

Zatímco přirovnáním Dynama ke slavnému Arsenalu Frťala spíš vyjadřuje svou tradiční pokoru a úctu k soupeři, připodobnění k Pardubicím už sedí víc.

„Budějovice jsou trošku jako Pardubice. Snaží se, aby jejich hra měla parametry, co se týká výstavby a přechodové fáze. Umí měnit systémové rozestavení, v tom jsou velice nadstandardní. Věří své cestě, nepanikaří, i když se jim výsledkově nedaří,“ vypichuje teplický trenér.

Ani skláři nezažívají zrovna ideální období, ale po domácí výhře nad Mladou Boleslaví už se jim dýchá přece jen lépe. Ze záchranářské skupiny poskočili na desáté místo ligové tabulky. „Apeloval jsem na hráče, aby zlepšili pohyb bez míče, aby i bez něj byli aktivní. To se podařilo. Kluci sami sobě dokázali, že když budou aktivní a pro soupeře odvážní, tak z toho budou profitovat. Jedna vlaštovka ale jaro nedělá,“ uvědomuje si kouč.

V Českých Budějovicích bude postrádat záložníka Beránka, který nedohrál zápas s Boleslaví. Dlouhodobě chybí ofenzivní tahouni Gning, Jásir a Fila. „Nad některými marody visí otazník. Po repre pauze nás čeká náročný program, tak snad už budeme mít hráče, kteří jsou teď mimo hru, plně k dispozici,“ doufá Frťala.