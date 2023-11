0,8 gólu na zápas. Přesto tepličtí fotbalisté drží solidní pozici

„Jednoznačně nás to uklidňuje, ale jsme si také vědomi, že jsme žádný zápas nevyhráli víc než 1:0,“ ví o teplické slabině kouč Zdenko Frťala.

Pro upřesnění: skláři mají na kontě zatím pět výher, ke čtyřem dospěli po výsledku 1:0, jen na Bohemians slavili 2:1. Žádný zápas tedy nevyhráli víc než rozdílem gólu, ale na druhé straně je také zdobí velmi pevná defenziva. Čtrnáct inkasovaných branek je ligová špička, proti Teplicím neskórovaly Plzeň, Jablonec, Karviná, Slavia, Mladá Boleslav a naposledy ani budějovické Dynamo.

„Naše obrana znovu potvrdila, že ten nízký počet obdržených gólů není náhoda. I když tam byly zblokované střely a závary, kluci byli odměněni třemi body za to, že nevypustí žádný souboj a jdou na krev,“ ocenil Frťala.

Teplicím nahrál skvělý vstup do zápasu, už v 6. minutě Danielu Trubačovi nesedla střela ve vápně tak šťastně, že se balon odrazil k Tadeáši Vachouškovi, který ho poslal do sítě. A protože domácí bek Vincent Trummer se zapomněl vysunout, Dynamo reklamovalo ofsajd marně. „Když mám dobrou náladu, tak na odhlehčení mému asistentovi říkám, že dát gól v páté šesté minutě je moc brzy. Pak se to na nás hrnulo, byli jsme pod tlakem, v některých situacích jsme ztráceli jednoduché míče. Ale ustáli jsme to, znovu jsme udrželi nulu, to je pro nás nesmírně cenné,“ radoval se kouč sklářů.

Trenér Teplic Zdenko Frťala po utkání s Českými Budějovicemi

Zato budějovický trenér Marek Nikl se po čtvrté porážce v řadě kabonil, jeho Dynamo žuchlo na poslední místo. „Zápas jsme si udělali těžký tím, že jsme inkasovali hodně brzy, což Teplicím pomohlo. Mohly se víc soustředit na defenzivu. Ale náš výkon byl dobrý, chyběla tomu jen vstřelená branka. Pád na poslední místo osobně nijak neřeším, jsme teprve v půlce soutěže a pořád zbývá do konce hodně zápasů,“ nepanikaří vůdce Dynama.

Teplické skláře dva tříbodové zápasy za sebou zvedly do prostřední ligové skupiny, s průměrem 0,8 vstřeleného gólu na zápas se v ní však budou dlouhodobě držet těžko. Snad pomůže Frťalův plán: „O repre pauze se budeme bavit třeba o předfinální fázi, protože správnější řešení by nás mohlo v některých zápasech víc odměnit.“ Třeba by se pak zvedl i zatím nechvalný teplický gólový průměr.