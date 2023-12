Jablonec vs. Teplice, bitva aktuálně úspěšných. Kdo prodlouží sérii bez prohry?

„Věříme, že z posledních dvou domácích zápasů vytěžíme maximum a vytáhneme se do prostřední skupiny. Samozřejmě víme, že nás nečeká jednoduchý zápas. Teplice jsou nepříjemným soupeřem s dobrou defenzivou,“ vypíchl hlavní zbraň sklářů jablonecký kouč Radoslav Látal.

Teplice v šestnácti zápasech inkasovaly jen 15 gólů, což je řadí hned za duo ligových suverénů Spartu a Slavii. Ovšem v ofenzivě je to bída, s třinácti brankami jsou spolu s Bohemians nejhorší. Naposledy na koncovku doplatili právě v domácím duelu s klokany, který na Stínadlech skončil remízou 1:1.

„Poté, co jsme od Bohemky dostali vyrovnávací gól, jsme i s nastavením měli osm minut na to, abychom zápas vyhráli. Měli jsme dvě velké šance, ale promarnili jsme je. Zakončení musíme zlepšit,“ velí teplický trenér Zdenko Frťala. Zaměřil na to i přípravu na zápas, který startuje na Střelnici v sobotu v 15 hodin.

„Jablonec má sílu v ofenzivě, celkově je to dobrý tým, který není spokojený se svým postavením v tabulce. My se chceme opět prezentovat tím, díky čemu jsme tam, kde jsme, tedy zodpovědností. Nechceme dělat zbytečné chyby, mít nevynucené ztráty. Když je budeme minimalizovat, můžeme být znovu úspěšní,“ věří Frťala.

Obejít se musí bez záložníka Lukáše Marečka, který léčí svalové zranění, připravený ještě nebude ani útočník Daniel Fila. Naopak uzdravený už je halv Jakub Urbanec.