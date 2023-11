Budějovice nejsou mrtvý tým. Trenéři o náladě v klubu i Horově konci

V čem má tým aktuálně největší problém?

TZ: Nejhorší je, když třikrát za sebou nedáte gól. To pak nemůžete vyhrát. Nedáváme góly, někteří hráči jsou z formy. Ale herně to na Spartě i v Liberci nějaký řád mělo. S Pardubicemi bylo všechno špatně. I jsme si vyhodnotili, že hráči měli obavu ze zápasu a nezvládli to v hlavě. Byli jsme svázaní. Teď je na nás, abychom je připravili co nejlépe na zápas s Teplicemi.

S Teplicemi to bude pro vás podobně důležité jako s Pardubicemi. Co uděláte jinak, aby to tentokrát hráči zvládli?

MN: To je dobrá otázka. V předchozích zápasech doma s Bohemians, Jabloncem nebo Karvinou jsme ukázali, že to dokážeme zvládnout. Naposledy v Liberci jsme sice prohráli, ale přístup hráčů byl příkladný. Viděli jsme velký posun, jak kluci bojovali, komunikovali spolu. Když to přeneseme do utkání s Teplicemi, tak to budeme mít jednodušší.

Poznáte už v prvních minutách, jak bude zápas vypadat?

MN: Jak kdy. Někdy se to vyvine až při zápase. Ale s Pardubicemi jsme hned věděli, že je zle. V Liberci jsme naopak cítili energii.

V Liberci jste sice hráli lépe, ale zase hlavně po vápno. Uvědomujete si to vy i hráči?

TZ: Rozhodně. Zápas jsme si vyhodnotili, sestříhali a ukazujeme to hráčům na videu. Musí na sebe vzít odpovědnost, je třeba být odvážný. Měli jsme možnosti zakončovat, ale volili jsme ještě přihrávku. Chce to mít větší hlad, jako má třeba Lukáš Havel. Ten když jde do vápna, tak jde dát gól. Na tom pořád pracujeme.

V těchto momentech se ukazuje nižší sebevědomí hráčů? Kdo je v pohodě, dovolí si kličku, vystřelí. Kdo ne, raději dá míč do strany a zbaví se zodpovědnosti.

MN: Jasně, něco to ukazuje. Ale úplně málo zakončení jsme neměli. Jenže netrefíme bránu, jsme v zakončení zbrklí, nebo to naopak prováháme. Je to také o typologii hráčů, něco mají naučeného a my se je to snažíme trochu přeučit.

Nebyla sestava v posledním zápase s pěti obránci a staženým záložníkem Michalem Hubínkem až moc defenzivní?

TZ: To si nemyslím. Vždy je důležité trefit se do sestavy, pro každý zápas máme cíl. Potěšilo nás, že po taktické stránce jsme Liberec zvládli asi nejlépe v sezoně. I hráči si to chválili, že jsme soupeře překvapili, on si nevěděl rady. A chyběl nám kousek, aby gól Jirky Skaláka platil a vedli jsme. Věděli jsme, že je to zápas o jednom gólu a smolně jsme ho dostali my. Těžko říct, jestli z ofsajdu, nebo ne. Každopádně mě štve, že v Česku stále nemáme kalibrovanou čáru, která by to přesně určila. Jinde ve světě to funguje, nemůže to být jen otázka peněz. MN: Taky bych neřekl, že sestava byla defenzivní. Byli jsme častěji u míče, chtěli jsme hrát. To byla naše strategie. Rozehrát si zápas a ve druhé půli tam dát na unavené obránce naše čerstvé hráče. Nachystaní byli Alli s Quadri Adediranem, ještě tam měl jít Samuel Šigut, ale ten se zranil na předzápasovém tréninku.

Teď doma potřebujete vyhrát s Teplicemi. Bude i sestava ofenzivnější?

TZ: Takhle na to vůbec nekoukáme. My chceme soupeři vnutit naši hru. Naším plánem bude přehrát soupeře kombinačním fotbalem. Jestli tam budou Alli nebo Quadri, na tom nezáleží. Všichni mají svoji kvalitu a formu, podle toho se rozhodneme, i s ohledem na soupeře.

Právě Quadri Adediran byl před pár týdny hitem, mluvilo se o Slavii. Ale od té doby se spíš trápí.

TZ: Nemá formu. Když přijde na hřiště, tak se tam utápí. Hrozně to chce brát na sebe, hodně ztrácí míče, s protihráči bojuje, vymýšlí něco u rohových praporků. To po něm nechceme. Ať uhraje míč, rozběhne se, jde do vápna, tam je nebezpečný. MN: Ta Slavia mu mohla zamotat hlavu. Je to mladý hráč. Ale u něj to není tak, že by přestal pracovat. Spíš to psychicky tolik neunesl.

Vaše pozice je podle vedení stále silná, což vzhledem k výsledkům není v Česku běžné. Vážíte si toho?

MN: Je to podporující. Stále řešíme, co bude dál, jaké přivedeme posily, jak ještě více propojíme áčko s akademií. Jedeme stejně dál a věci kolem neřešíme. Pro nás je lepší, že nejsme pod takhle konkrétním tlakem, ale všichni vědí, že potřebujeme výsledky.

Čekáte na jeden povedený výsledek?

TZ: Nejdůležitější je, že hráči pořád věří tomu, co děláme. Pokud byste vycítil, že tým je mrtvý, tak budete skeptický. Hodně jsem tomu věřil po bodu ve Zlíně a výhře s Karvinou. Ale nenavázali jsme, a tak se soustředíme jen na další zápas. Všichni víme, jak jsme na tom. Mrtví ale nejsme.

V minulém týdnu v týmu skončil zkušený záložník Jakub Hora. Jak to bylo z vašeho pohledu?

TZ: Bylo to jednoduché. S vedením jsme se dohodli na takovém opatření. Kubu jsme si zavolali, mezi šesti očima jsme mu to řekli. On to profesionálně respektoval. Není vyhozený, teď je to na vedení, aby se s ním dohodlo na ukončení smlouvy. Nedávám si do hlavy spekulace, jestli za to mohl, nebo ne. Fotbal to přináší, zažil jsem to sám v kariéře.

Radim Breite z Olomouce (vlevo) a Qadri Adebayo Adediran z Českých Budějovic.

Ale jako trenéři jste ho chtěli?

TZ: Když by tady byl, tak na něm dál stavíme. Ale vždy záleží na strategii celého klubu. Osobně s ním nemám žádný problém, už je to minulost.

Splnilo to svoji funkci a byl to impulz pro kabinu?

MN: To se teprve pozná. Tým teď vypadal zajímavě, ale výsledky zatím chybí.

TZ: Když vyhazujete hráče nebo trenéra, vždy to má přinést nějaký impulz. Podívejte se na Broňu Červenku ve Zlíně (nový kouč po odvolaném Pavlu Vrbovi), jak dobře začal. Ale co bude dál, to ukáže až čas.

Nevyděsil vás Zlín výsledky v minulém týdnu?

TZ: Vůbec na ostatní nekoukám. Zlín ani další týmy mě nezajímají. Starám se o naše výsledky. Nesleduju, kdo jak hraje, kdo koho porazil. Všichni si navzájem berou body, je to vyrovnané. Jsem rád, že v klubu nepanikaříme, naopak komunikujeme. Jsou to cílené a prospěšné rozhovory.

Fanoušci Dynama jsou naštvaní. Vnímáte to?

TZ: Jo. Mně nevadí, že křičí na mě. Vadí mi, že to slyší moje rodina. Smutné je, že to slyší i majitel pan doktor Koubek. On do toho dává plno peněz a lidi si neuvědomují, co za tím vším stojí. Na trenéry se řve všude, to je normální.

Naposledy v Liberci jsme sice prohráli, ale přístup hráčů byl příkladný. Viděli jsme velký posun, jak kluci bojovali, komunikovali spolu. Marek Nikl

Plánujete už posily do zimní pauzy?

MN: Jasně. To už musíte řešit teď, na konci podzimní části už by bylo pozdě. Pokračujeme v obměně týmu, to nejde zvládnout za půl roku, za rok. Nikdo není nenahraditelný.

Co křídelník Alli. Toho byste zvládli nahradit?

MN: Připravujeme se na různé varianty. U nás bude do konce sezony, ale co bude dál, to není v našich rukou. Víme, že je možné, že o něj přijdeme.

Filip Kubala z Ostravy v boji o míč s Jakubem Horou (23) a Janem Suchem (10) z Českých Budějovic

Mluví se také o větším zapojení mladých hráčů z akademie. Počítáte s tím?

TZ: Určitě. Rádi bychom je dávali do hry, ale potřebovali bychom k tomu trochu lepší situaci. Ale s tím jsme do klubu šli, abychom pomohli propojit akademii s áčkem.