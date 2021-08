Výhry vykoupené bolestí a zraněními. Smršť zápasů nese Spartě starosti

Náročný program s sebou nese zranění a ta přidělávají fotbalové Spartě starosti.

„Zápasů je strašně moc, zátěž je velká a nás limituje, že některé hráče máme mimo,“ poznamenal trenér Pavel Vrba.

Od chvíle, kdy Sparta v úterý odstartovala sezonu pohárovým duelem na Rapidu Vídeň, uteklo osmnáct dnů a sobotní souboj s Karvinou byl šestý.

„To jsou faktory, které se vám pak do výkonu a do hry promítnou,“ podotkl Vrba. „Je škoda, že nemůžeme využít ani jednoho z Krejčích i další kluky, kteří by proti Karviné určitě hráli.“

Vypjatou a tvrdou odvetu s Rapidem odnesli mladší z Krejčích, Höjer a Štetina. Starší z Krejčích před týdnem prodělal plicní embolii, Julišovi se v týdnu vrátily potíže s třísly a duel s Karvinou nedohrál Dočkal.

Ve 43. minutě se po nevinném souboji chytil za koleno, po srážce s protihráčem si zřejmě poškodil postranní vazy.

„Musí na vyšetření do nemocnice, pak uvidíme. Teď nejsem schopen říct, jak je to vážné. Ne že bych nechtěl, ale opravdu to nevím,“ řekl Vrba.

Reprezentační stoper Čelůstka po zranění z mistrovství Evropy ještě není zcela připraven.

Do odvety v Monaku zbývají tři dny a nevypadá to, že by se se někdo z marodky zvedl. „Možná Juliš, uvidíme. U ostatních to spíš vypadá, že k dispozici nebudou.“

I proto kouč šetřil obránce Filipa Panáka, který po vleklých problémech s kolenem začal hrát takřka po třech letech a je sparťanským objevem posledního týdne.

„Po dlouhodobém zranění měl poprvé tak velkou zátěž, že hrál dva zápasy v týdnu. Proto jsme ho šetřili,“ vysvětlil kouč.

Nabízelo se, aby Sparta své utkání 3. kola proti Karviné odložila. Klub jen tak mimoděk u soupeře sondoval , jestli by na to vůbec přistoupil.

„Jen jsme se o tom bavili. Ale z Karviné jsme dostali informaci, že by s tím stejně nesouhlasila, tak jsme to dál neřešili,“ poznamenal Vrba.

Pak by stejně musela rozhodnout Ligová fotbalová asociace (LFA), která ve čtvrtek večer vyhověla žádosti Slavie o odložení utkání s Olomoucí. Přitom slávisté hrají proti Ferencvárosi v úterý doma a k odvetě 3. předkola na rozdíl od sparťanů cestovat nemusí...