Nejsme přesní ve finální fázi, vadilo kouči Vrbovi. Jinak mužstvo chválil

Sparťané ligovou soutěží zatím proplouvají bez ztráty bodu. Porazili Olomouc, Liberci na jeho stadionu dali pět gólů a poradili si i v sobotu s Karvinou.

Ligová utkání prokládají bitvami v kvalifikaci o Ligu mistrů, už v pondělí cestují do Monaka.

„Tři body jsou důležité, k tomu jsme se dostali do několika gólových příležitostí. Kdybychom je proměnili, mohli jsme hrát ve větším klidu,“ poznamenal Vrba v sobotu večer na tiskovce po utkání s Karvinou (2:0).

Hložek proti Karviné Gól a dvě zahozené tutovky, to byla proti Karviné bilance 19letého útočníka Adama Hložka. „Příště se to nesmí stát,“ mluvil o svých neproměněných příležitostech. „Brankář mi nedal moc místa. Při té další mě trochu překvapil, jak byl rychle blízko mě.“

Nejde jen o zahozené tutovky, sparťané kazí předfinální fázi, přihrávku do gólové pozice. „Mrzí mě, že nejsme dostatečně důslední.“

Může se projevovat náročný program, duel s Karvinou byl šestý od 20. července. K tomu s každým zápasem odpadne někdo se zraněním, naposledy kapitán Dočkal. Do odvety 3. předkola Ligy mistrů v Monaku může Vrba postrádat až sedm hráčů, kteří by aspirovali na základní sestavu, případně jako střídající.

„Do druhého poločasu jsme nastoupili vlažně. I Karviná nedohrála některé situace, když se dostávali do slibných příležitostí. Pak jsme zase měli navrch my. Ale určitě je ten úvod druhé půle chyba, že se to dělo,“ řekl Vrba.

Podruhé za sebou v lize tým udržel nulu vzadu. „Defenziva je důležitá, tu jsme zvládli. Ale taky k ní musíme přidat nadstavbu směrem dopředu. Za nulu chválím, ale v ofenzivě musíme být přesnější,“ zdůraznil Vrba.



„Dařilo se nám po křídlech, ale ve středu pole jsme často míč ztratili, na to si musíme dát pozor. Soupeři jsme nepřesnostmi v rozehrávce nabídli nadějné brejky,“ upozornil.