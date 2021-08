Sparta - Karviná 2:0, pohodový zápas, skóroval Hložek, výhru stvrdil Pavelka

Sparta má po třech zápasech devět bodů, dala dvanáct gólů. Nikdo v lize lepší není. V úterý ji čeká odveta 3. předkola Ligy mistrů v Monaku, s kterým doma prohrála 0:2.

V domácí soutěži na ni však soupeři zatím nemají, přestože proti Karviné chybělo pět hráčů, kteří by aspirovali na základní sestavu. Poprvé se tak v novém ročníku představil mladý stoper Vitík, který nahradil odpočívajícího Panáka.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Sparťany rozjásal Hložek po dvaceti minutách, byla to povedená akce, nejlepší v prvním poločase. Hancko zatáhl míč po levém křídle, perfektní zpětnou přihrávkou našel Hložka, který z levé strany vápna utáhl střelu k druhé tyči.

Jelikož pro sparťany to byl šestý zápas v devatenácti dnech, po slibném úvodu se ze hry vytratila intenzita.

Byl to trochu fotbal na pohodu. Sparťané si byli vědomi převahy nad soupeřem, ale někdy to brali na lehkou váhu, především do defenzívy, a soupeř toho dokázal využít k nebezpečným útokům. Ale nedokázal je dotáhnout k zakončení.

V 18. minutě zaujalo gesto fair play. Domácí Sáček po souboji signalizoval faul, soupeř mu totiž vyzul kopačku. Sudí si toho nevšiml, nechal pokračovat ve hře a hosté šli do nadějného brejku v přesile.

Akci táhl po pravém křídle karvinský Čmelík, ale když doběhl k pokutovému území, zastavil se a míč zakopl do autu.

Závěr poločasu poznamenalo zranění domácího kapitána Dočkala, který se u pravé postranní čáry srazil s protivníkem, kvůli bolestem v koleni musel střídat.

Sparťanská převaha postupně slábla, Karvinští si víc a víc dovolovali, když pro své útočné akce dostali spoustu prostoru.

Domácí pohoda se pomalu měnila v nervozitu, zbrklost. Trenér Vrba opustil poklidný postoj na kraji lavičky a přešlapoval u postranní čáry.

Hosté hrozili, vycítili, že bod neleží vysoko. Jenže pořádnou šanci si nevypracovali. Neměli z čeho dát gól. A když pak sparťané zabrali, nakonec s přehledem vyhráli.

Než dali druhou braku, mohl je uklidnit Hložek. V 68. minutě domácí zase sehráli dobře akci po levé straně. Domácí útočník dostal zpětnou přihrávku za malé vápno, ale brankář Neuman proti němu rychle vystartoval a střelu vyrazil.

Když sparťané chtěli, tak to šlo. Dvanáct minut před koncem si rychle vyměnilo míč pět hráčů, Pešek z pravého křídla načechral míč do vápna, střídající Pavelka se v plném běhu zavěsil do vzduchu a hlavičkoval mimo dosah hostujícího brankáře.