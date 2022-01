Koho vzít a koho ne. Místo v kádru Sparty pro soustředění není pro všechny

Sparta má za sebou první zápas v přípravném období, druholigovou Chrudim po trvalé převaze porazila 5:0.

V Česku se sparťané do úvodního ligového utkání, do které nastoupí v sobotu 5. února v Českých Budějovicích, už nepředstaví.

Od neděle se budou chystat na hřištích u španělské Marbelly, kde také odehrají minimálně další dvě přípravná utkání. „Bereme s sebou jedenadvacet hráčů a tři brankáře,“ upřesnil Vrba.

Kádr Sparty před odletem na soustředění brankáři: Holec, Nita, Heča, Kotek obránci: Čelůstka, Gabriel, Panák, Hancko, Höjer, Štetina, Polidar, Vitík, Wiesner, Suchomel záložníci: Dočkal, Karabec, Pavelka, Sáček, Souček, Krejčí 1999, Krejčí 1992, Haraslín, Pešek, Ryneš, Patrák útočníci: Hložek, Čvančara, Pulkrab, Juliš, Minčev, Sejk Na soustředění do Španělska má podle kouče Vrby odletět 21 hráčů do pole a tři brankáři. ZMĚNY BĚHEM ZIMY Odchody: Karlsson (Urawa), Drchal (Drážďany), Vindheim (Schalke), Lischka (Ostrava) Příchody: Čvančara (Jablonec)

V kádru má po odchodech Drchala, Vindheima a Lischky momentálně sedmadvacet fotbalistů a čtyři gólmany, takže na soustředění současných šest hráčů a jeden brankář neodletí.

Proti Chrudimi se kvůli zdravotním potížím z minulých týdnů neukázali Hancko, Höjer, Souček a Juliš. Štetina jen běhal kolem strahovských hřišť, protože se s ním už příliš nepočítá a má svolení si hledat jiné angažmá.

Naopak poločas dostali mladíci z druholigové rezervy Gabriel se Sejkem a Suchomelem, svých třicet minut odehráli Ryneš s Patrákem.

„Naše béčko má kvalitní tým a my jsme talentovaným hráčům v prvním bloku přípravy chtěli dát prostor. Myslím si, že je to správně,“ prohlásil Vrba.

„Ale teď vám neřeknu, kolik z nich poletí do Španělska, kolik z nich zůstane v áčku. Taky záleží na zdravotním stavu dalších hráčů, na rozhodnutí ještě máme chvilku čas,“ přemítal kouč.

Poprvé se v rudém dresu představil útočník Čvančara, posila z Jablonce se během prvního poločasu dostala do čtyř střeleckých možností, proměnila až pátou.

„Že dal gól, je dobře pro hráčskou kasu,“ řekl Vrba s úsměvem. „Gólů mohl dát víc. Každopádně přichází hráč, s kterým musíme počítat a věřím, že nám pomůže.“

„Byly tam dvě hlavičky, které mi brankář hezky chytil. Víc mě mrzí ta šance po krásné přihrávce Čeldy. Přebral jsem si to na prsa, střílel jsem na první tyč, ale netrefil jsem to dobře. Mrzí mě to, ale snad příště se to povede,“ litoval Čvančara.

Další posily? Zatím je ticho. Ani Vrba podle svých slov po vedení další hráče nežádá.

„Myslím si, že co se kádru týče, tak jsem v pohodě.“