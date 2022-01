Vrba do léta 2023. Kouč podepsal ve Spartě novou smlouvu

Fotbalová Sparta a trenér Pavel Vrba, to spojení je nově stvrzeno do léta 2023. Původní kontrakt by osmapadesátiletému kouči vypršel letos v červnu. „Jsem rád, že jsme se na pokračování spolupráce domluvili,“ řekl Vrba.