Smlouva je závazek. Chci být úspěšný a aby byli spokojení fanoušci, říká Vrba

Rok 2022 pro trenéra sparťanských fotbalistů odstartoval zostra - dostal novou smlouvu.

Zostra začne pro Spartu i jarní část sezony, po premiéře v Českých Budějovicích následuje čtvrtfinále poháru na Slavii a pak další důležitý ligový duel proti Plzni.

„Těžký start,“ poznamenal Vrba.

Je dobře, že máte novou smlouva v kapse?

To musí vědět Sparta... Ale vážně. To se uvidí. Co se týče mě, já jsem samozřejmě rád. Dokonce jsem chtěl ještě chvíli počkat až podle toho, jak se soutěž rozjede. Sparta chtěla hned, tak jsme se domluvili.

Původní kontrakt jste měl na rok a půl, teď jste prodloužil o další rok. Nechtěl jste delší smlouvu?

Rok navrhlo vedení, já délku neřešil. Stejně když máte výpovědní lhůtu, tak je to jedno. Dostal jsem nabídku a dohodli jsme se.

Znamená pro vás nová smlouvu jistotu, nebo to cítíte spíš jako závazek?

Pro mě osobně spíš závazek. Přišel jsem do Sparty s tím, že chci být úspěšný. To je podstatný. Není důležitý, jestli mám novou smlouvu půl roku před vypršením té staré, nebo že by bychom se začali o tom bavit jen dva měsíce předem. Chci, aby byly výsledky a fanoušci byli spokojení. Pak budu spokojený já i hráči.

Jak bude sezona úspěšná, napoví už start jara, který máte dost nabitý. Vedle zápasů s Plzní či se Slavií vás čeká také Konferenční liga s Partizanem Bělehrad.

Musíme počítat s tím, že se do zápasů může zapojit víc hráčů, že sestavou můžeme rotovat, než v minulosti. Takže chceme rozehrát vyšší počet hráčů, abychom byli připravení co nejlíp. Bude to jiné než třeba v závěru sezony, kdy se soustředíte na třináct čtrnáct hráčů.

Jste ve hře ve třech soutěžích. Která má nejvyšší důležitost? Liga, domácí pohár, nebo Evropa?

Sparta má ambice uspět na všech frontách.

Žádáte posílení kádru? Zatím přišel jen Čvančara.

Myslím si, že co se týče kádru, tak jsem v pohodě.

Je Čvančara tím typem útočníka, který vám chyběl?

Ke konci podzimu se nám rozstřílel Pulkrab, je tady Minčev, Juliš, který ale má sem tam zdravotní problémy. A samozřejmě máme Hložana. Chceme mít připraveného hráče, kdyby se něco stalo, nemyslím zranění, ale až třeba někdo odejde, tak aby náhrada nepřišla těsně před mistrákem. Myslím si, že to Sparta dělá správně.

Hložkovi jste spíš svěřoval pozici pod hrotem. Na podzim měl enormní zátěž, před sezonou téměř žádné volno. Přesto má v součtu nejvíc gólů a asistencí z celé ligy. Bude na jaře ještě lepší?

Bylo toho na něj opravdu hodně, byl enormně vytížený. Nastupoval za reprezentaci, kde si vytvořil silnou pozici. Za nás hrál skoro všechno, hodně jsme na něj sázeli. Čím déle tady bude, tím pro nás líp. Ale samozřejmě je mi jasné, že v létě ten zájem některých klubů už bude velký a uvidíme, co se stane. To teď říct nedokážu.