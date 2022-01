Posila pro sparťanské béčko: z Žiliny přichází Goljan, hráč pro budoucnost

„Adam k nám přichází s perspektivou pro budoucnost, proto se teď připojí k talentovaným hráčům v našem béčku. Je to křídlo, které je komfortní s hrou na obou stranách. Splňuje atributy, které ve Spartě u křídelních hráčů rádi vidíme,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Přestupy přehledně jak se mění jednotlivé kádry

Goljan strávil v rodné Žilině celou dosavadní kariéru. Jeho otec tam jako trenér v minulosti vedl sparťanského obránce Dávida Hancka. Goljan se v srpnu v roli střídajícího hráče krátce představil i v neúspěšném dvojzápase závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy s Jabloncem.

„Jsem moc rád, že jsem mohl do Sparty přijít. Je to velkoklub, nejen v Česku, ale i v Evropě. Věřím, že se mi tu bude dařit a ukážu, co ve mně je. Sparta se mi líbí, nejen fotbalově, ale i prostředím klubu a tím, jak působí navenek. To mě lákalo. Doufám, že se mi bude dařit,“ uvedl Goljan.

„Věřím, že se dokážu usadit i v sestavě prvního týmu. Chci tu růst, posouvat se, pomáhat klubu. V první řadě se do áčka chci dostat a pak pomáhat klubu k úspěchům,“ dodal Goljan.