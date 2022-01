Co Vrbovi ukázalo soustředění, s jakou sestavou půjde Sparta do jara

Když začátkem týdne dorazil z tepla do studeného Česka sparťanský rival v boji o titul, slávistický trenér Jindřich Trpišovský si soustředění v Portugalsku hodně pochvaloval, přestože tam tým neodehrál žádný zápas.

U Slavie půjce cosi vyčíst v souvislosti s herním projevem a formou až po nedělní generálce s Ostravou.

To sparťanská příprava už leccos naznačila. Co tedy lze týden před startem jarní části sezony vystopovat?

„Každopádně jsem rád, že jsme soustředění absolvovali, zvlášť v podmínkách, které tady jsou,“ zdůraznil sparťanský kouč.

Jeho tým v Marbelle narazil na urputné a tvrdé protivníky z Ruska. Zatímco Rostov sparťané porazili 2:0, s Lokomotivem Moskva prohráli 2:3.

„Když zhodnotíme dva zápasy na soustředění, tak s Rostovem jsme hráli, dá se říct, bezchybně v defenzivě. O to méně jsme se prosazovali v ofenzivě, ale vyhráli jsme. S Lokomotivem to byl fotbal, který byl hodně otevřený, nahoru a dolů. My jsme možná dostali dva laciné góly, které výsledek rozhodly, ale na druhou stranu jsme v ofenzivě ukázali několik zajímavých akcí,“ citoval Vrbu na závěr soustředění klubový web.

Sparta do jarní části sezony vstoupí příští sobotu v Českých Budějovicích. O tři dny později ji čeká pohárové derby na Slavii, hned poté liga s Plzní a úvodní souboj Konferenční ligy s Partizanem Bělehrad.

Změny ve Spartě Příchody: Čvančara (Jablonec) Odchody: Karlsson (Urawa), Drchal (Drážďany - hostování), Vindheim (Schalke - hostování) Zdá se, že Sparta do staru ligového jara už nepřivede žádnou posilu s ambicemi na základní sestavu. To by se musela naskytnout mimořádná příležitost: vysoká kvalita hráče za cenu, kterou je klub ochoten zaplatit. "Jsme připravení na případné doplnění kádru na všechny pozice. Tak to musí být. Okruh hráčů, které sledujeme, je široký. Prioritu, které jsme měli, jsme splnili," říká sportovní ředitel Tomáš Rosický. Zrovna tak je nepravděpodobné, že by odešla některá z opor, byť především o Hložka, Krejčího mladšího či Hancka zájem v elitních soutěžích je. Přestupní termín ve většině západoevropských lig však končí v pondělí. Na odchodu je Štetina, kterému za půl roku končí smlouva, pro jaro se s ním nepočítá. Na hostování může odejít některý z mladíků.

„Musíme počítat s tím, že se do zápasů může zapojit víc hráčů, že sestavou můžeme rotovat, takže chceme rozehrát vyšší počet hráčů, abychom byli připravení co nejlíp. Bude to jiné než třeba v závěru sezony, kdy se soustředíte na třináct čtrnáct hráčů,“ říkal Vrba na startu lednové přípravy.

I proto vzal do Španělska širší kádr včetně mladíků z druholigové rezervy, v Marbelle se připravovalo šestadvacet hráčů a čtyři brankáři.

Ne všechno však bylo ideální. První zápas s Rostovem po bezohledných zákrocích soupeře nedohráli Vitík s Krejčím mladším, ale brzy byli fit a v dalším utkání nechyběli.

Na tvrdou hru soupeře z Lokomotivu doplatil zase Haraslín, ale ani u něj by nemělo jít o nic vážného.

Horší to může být s útočníkem Čvančarou. Jediná zimní posila nastoupila po hodině hry, dala gól, měla další šanci a následně ze zápasu odstoupila kvůli svalovým potížím. Rozsah poranění a případné absence se ukáže až po vyšetření.

Základní sestava z druhého utkání by se mohla blížit té, s kterou Sparta vyrukuje do jarní premiéry.

Otázkou je složení obrany. Jestli po vleklém zranění půjde hned do akce levý bek Höjer, který proti Lokomotivu nenastoupil. Pokud ano, na stopera by se přesunul Hancko a pak by mimo hru zůstal zřejmě jeden z dvojice Čelůstka - Panák.

Na pravém kraji proti Lokomotivu dostal přednost Gabriel, ale čeká se, že tam bude spíš Wiesner, nejvytíženější sparťan podzimu.

Ve středu zálohy je přetlak. Pavelka, Krejčí mladší, kapitán Dočkal a Sáček. Jelikož Hložek by měl zase nastupovat na pozici podhrotového hráče, na dva ze čtyř jmenovaných středopolařů zbude role náhradníků.

Na křídlech Pešek s Haraslínem, na hrotu bijec Pulkrab, nebo Minčev, který je rychlostním a brejkovým typem útočníka. Záleží na typologii utkání a soupeři. A také Čvančara, pokud bude fit.

V bráně nejspíš začne Holec, který odchytal šest posledních zápasů podzimu. Zvlášť když je jeho konkurent Nita, donedávná jasná jednička, zraněný.