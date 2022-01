Trpišovský chválil přípravu a naznačil změny: Plavšič jako bek? Je skvělý

„Bez zranění, skvělá práce od všech hráčů i lidí, co tu byli,“ pochvaloval si trenér v neděli skončenou hlavní část zimní přípravy.

Nebývá zvykem, aby český tým odcestoval na zahraniční soustředění na tak dlouhý časový úsek. Slávisté vyrazili do Portugalska, kde se připravovali už v minulosti, ve středu 5. ledna. A i když tým sehrál jen tři modelová utkání mezi sebou, trenér v rozhovoru pro klubový web říkal: „Udělali jsme spoustu práce, nepamatuju si, kdy jsme měli ke všemu takové podmínky.“

V Portugalsku měl od začátku k dispozici jednatřicetičlenný kádr, který v průběhu soustředění doplnil univerzál Alex Bah. Ten měl v úvodu roku pozitivní test na covid-19.

Se Slavií nebyl na kempu ani Jan Bořil, který léčí dlouhodobé zranění, a Peter Olayinka, jenž je s Nigérii na africkém mistrovství.

Až v Praze se k týmu připojí Yira Sor, čerstvá posila z Baníku Ostrava. Naopak Ubong Ekpai zamíří na hostování opačným směrem.

„Nyní máme dva dny volno a v kádru určitě dojde k nějakému pohybu. Řešíme, které hráče uvolníme, protože doufáme, že se k nám během zhruba měsíce připojí uzdravení Lukáš Provod, David Hovorka a Ondra Kúdela,“ uvedl Trpišovský.

Řada mladších hráčů by v nejbližších dnech ze Slavie mohla odejít na hostování. Ať už do spřátelené Vlašimi, nebo třeba do týmů z nejvyšší soutěže. Další posilování už podle trenéra v plánu není.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský

„Jedině, kdyby některý z hráčů odešel, tak bychom třeba nějaký příchod zvažovali,“ vysvětlil Trpišovský. „Ale Lukáš Provod je blízko návratu. Chtěli bychom, aby se připojil k týmu v půlce února, v půlce března aby se zapojil do zápasů. Máme v hlavě i různé karantény a covid, takže na začátku bude kádr širší. Ohledně odchodů nebo příchodů teď ale nic aktuálního není.“

Modelový zápas v Portugalsku Červenobílí - Modří 3:1

Branky: Masopust, Krmenčík, Bah - Oscar Červenobílí: Mandous – Masopust, Ousou, Kačaraba, Plavšić – Ševčík, Holeš – Bah (52. Traoré), Lingr, Schranz – Krmenčík. Modří: Štěpán Kolář (asistent trenéra) – Obadal, Talovjerov, Prebsl, Oscar – Hromada, Madsen – Horský, Stanciu (56. Samek), Blecha (46. Alijagić) – Tecl. Do posledního modelového zápasu, který slávisté na soustředění sehráli, nezasáhl brankář Ondřej Kolář. „Z preventivních důvodů a na doporučení fyzioterapeutů vzhledem k zátěži, kterou tu absolvoval,“ vysvětlil kouč Trpišovský. Kvůli tréninkovému výpadku v průběhu kempu odehrál méně minut Nicolae Stanciu, otřesený Alex Bah zase odstoupil dřív. „Uklouzl a narazil do zídky u hřiště, má pohmožděnou ruku, uvidíme, co z toho bude.“

I tak ovšem fanoušci na startu ligového jara mohou být překvapení.

Třeba proto, že se během zimy jako slibná varianta na levý kraj obrany, kde Slavii momentálně chybí zmíněný kapitán Bořil a pro první tři jarní duely i vykartovaný Oscar Dorley, ukázal křídelník Srdjan Plavšič.

„Momentálně je skvělý, velice produktivní. V těch zápasech byl možná náš nejlepší hráč. Na druhou stranu mezi sebou se kluci trošku znají, ten poslední zápas byl nahoru a dolů, trošku jiný, než se pak hrají ostré duely,“ zmínil Trpišovský.

Plavšič přišel v létě po konci smlouvy ve Spartě, ale své místo v kádru si za celý podzim nenašel: od července se nedostal do ligové základní jedenáctky, ani v Evropě se mu zrovna nevedlo. Góly nedával, asistencí má málo...

„Ale teď to vypadá nadějně, je to určitě dobrý první krok, byť v ostrých zápasech se bude dostávat do trochu jiných situací,“ ví Trpišovský, ale dodává: „Jsme rádi, že v nouzi, kterou na tom postu máme, se ukázal jako varianta. Myslím si, že patřil mezi tři nejlepší hráče tohoto kempu.“

A je otázka, jestli na to naváže i v lize či Evropě.

Slavia ještě před soutěžním startem proti Karviné nastoupí v neděli do generálky s Baníkem Ostrava. Pak už je její program nabitý: liga, čtvrtfinále poháru proti Spartě i úvodní vyřazovací boje v Konferenční lize proti tureckému Fenerbahce.

Jen do konce února by měl tým odehrát sedm mimořádně důležitých zápasů.