Slavia si pojistila brankáře. Novou smlouvu podepsali Kinský i Mandous

Fotbaloví brankáři Aleš Mandous a Antonín Kinský prodloužili smlouvu v pražské Slavii. Dvaatřicetiletý Mandous podepsal do léta 2027, o jedenáct let mladšího Kinského si úřadující ligoví vicemistři pojistili do konce roku 2026. Slavia o tom informovala na webu.