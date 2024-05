V metru Kačerov vlaky pouze projíždějí, kvůli oslavám pražské podzemky

Stanice metra Kačerov je během čtvrtečního dopoledne zhruba na půl hodiny uzavřena. Důvodem je konání akce, která je součástí oslav 50 let provozu metra v Praze. Vlaky stanicí pouze projíždějí. Spoje autobusových linek 106, 113, 157, 189, 215 a 333 jsou ve směru do centra prodlouženy do zastávky Budějovická.