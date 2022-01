Lischka se vrátí do Baníku, přestup ze Sparty je blízko. Sor do Prahy nejde

Přestup zatím není uzavřený, i proto kluby oficiálně záležitost nekomentují.

Jednání se však blíží dohodě, Lischka tak s největší pravděpodobností bude hrát na jaře za Baník.

„Mělo by se to vyřešit v nejbližších dnech,“ říká zdroj obeznámený s jednáním.

Je otázkou, jestli bude hotovo do středečního odletu Baníku do Turecka, aby mohl být Lischka trenéru Smetanovi k dispozici od prvního dne soustředění.

Pro Baník je návrat Lischky v zimní přestupovém období prioritou. Během podzimního hostování se stal oporou zadních řad, dokonce dal tři branky.

Když si čtyřiadvacetiletého stopera Sparta v závěru loňského roku stáhla, bylo to překvapení.

Ve smlouvě o hostování využila klauzuli o jeho předčasném návratu dřív, než Baník mohl aktivovat opci na přestup.

Bylo to proto, že ostravský klub nesouhlasil s uvolněním křídelníka Yiry Sora, kterého chtěla zase Sparta.

„Ostrava má v kádru hráče, kteří jsou pro nás zajímaví. Pro Ostravu jsou zase zajímaví hráči u nás. To je klasický fotbalový byznys,“ reagoval minulý týden sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Lischka tak začal zimní přípravu v Praze, ale bylo jasné, že se bude hledat možnost jeho přesunu zpátky do Ostravy.

Na Letné by se totiž do sestavy prosazoval jen těžko, pravidelně za Spartu nastupoval naposledy v úvodu minulé sezony. Baník s ním naopak do základu počítá.

Jen bylo nutné najít kompromis, který bude vyhovovat oběma klubům.

Zvýší Sparta svou nabídku za Sora a zároveň sleví Baník ze svých požadavků? Za jedenadvacetiletého nigerijského záložníka chtěl totiž k Lischkovi ještě třicet milionů korun, což Sparta odmítla.

Pražský klub nakonec vyjde vstříc především hráči a domluví se s Baníkem na odstupném.

Pokud dál bude mít zájem o Sora, bude se jeho příchod řešit zvlášť bez ohledu na Lischku.