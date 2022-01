„Teď se můžu fotbalu věnovat na sto procent a je to vidět,“ říká autor deseti branek, který pokračuje v rodinné tradici - jeho otec podniká ve stavebnictví a on sám by chtěl jít v jeho stopách.

Stavařina mě bavila a pořád baví. Vypínám u ní od fotbalu. Zkusil jsem to a nějak jsem to dokončil. Václav Jurečka o vysokoškolském studiu