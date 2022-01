Jurečka neodejde, na posily však Slovácko nemá ekonomickou sílu

„Jsem tady naprosto spokojený. Nikam se z Hradiště odcházet nechystám,“ pronesl na startu zimní přípravy Jurečka, jemuž ale končí po sezoně smlouva a novou zatím nepodepsal.

„Je to na něm, nabídku jsme mu předložili,“ potvrdil sportovní ředitel Veliče Šumulikoski.

Podle něj je odchod opor v čele s Jurečkou v zimě vyloučený.

„Nedává smysl, aby někdo v tak dobře rozehrané sezoně šel pryč,“ připomněl Šumulikoski, že Slovácko bude ze čtvrtého místa znovu atakovat evropské poháry. „Naopak cena hráčů může ještě stoupnout,“ míní Šumulikoski.

Pokud by ale Jurečka kontrakt neprodloužil, mohl by v létě ze Slovácka zmizet zadarmo stejně jako po minulé sezoně útočník Jan Kliment do Polska.

Pohyby v hradišťském kádru jsou podle očekávání kosmetické. Jedinou výraznější ztrátou je záložník Jan Navrátil, který se po vypršení smlouvy vrátil do Olomouce.

„Chtěl bych mu poděkovat, odvedl tady za pět let skvělou práci. Přál jsem si, aby zůstal. Ale to patří k fotbalu,“ prohodil trenér Martin Svědík. S posílením nepočítá. „Nemyslím si, že bychom byli ekonomicky tak silní, abychom mohli někoho přivést. Kádr může zůstat stejný.“ První a zároveň poslední přípravný zápas na české půdě odehraje Slovácko 15. ledna v Kroměříži.

„Máme spoustu starších hráčů a nechceme jít do rizika zranění na umělé trávě,“ vyložil Svědík.

Stěžejní část zimní přípravy stráví Slovácko stejně jako v předchozích letech na osvědčeném místě v Chorvatsku, kam se vydá 18. ledna. V Umagu se postupně střetne s Rijekou, Olimpijí Ljubljana a Domžale. Jaro pak rozjede první únorový víkend na hřišti Pardubic.