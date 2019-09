Jurečka neprodloužil smlouvu, skončil v opavském béčku. Smutné, ulevil si

A jak na to zareagovalo vedení klubu? Šéfové Slezského FC ho přeřadili do divizního B týmu.

„Delší dobu jsme s ním a jeho manažerem jednali,“ uvedl opavský sportovní manažer Alois Grussmann. „Když nechce v Opavě hrát, je pro nás neperspektivní. Proto je v béčku. Nemůžeme ho připravovat pro jiné mužstvo.“

Jurečkovi, který je odchovancem Opavy, vyprší kontrakt v prosinci. V lednu by mohl odejít zadarmo jako volný hráč.

„Nějaká jednání s vedením klubu proběhla, ale zatím jsme nenašli společnou řeč,“ uvedl pětadvacetiletý Jurečka.

Je vaše rozhodnutí odejít definitivní?

Ještě ne, ale spíše to vypadá, že tady nebudu.

Přestupní termín končí v pondělí. Je možné, že byste ještě nyní někam přestoupil?

Nevím. Ve fotbale se může stát všechno, ale nechci nic říkat. Uvidíme.

Jak vnímáte přesun do B týmu?

Je to trochu smutné, ale v Česku se to děje. Na jednu stranu to akceptuji, na druhou je škoda, že nemůžu hrát, protože jsem chtěl mužstvu pomoci.

Pokud neprodloužíte smlouvu, neobáváte se, že ztratíte čtyři měsíce kariéry?

Bylo by to těžší. Ale ještě nevím. Do neděle mám pořád čas, abych si to vyhodnotil, takže uvidíme, co se stane. V nejbližších týdnech budu vědět, co se mnou bude.

Co vám v Opavě vadí, že už nechcete v klubu zůstat?

Nechci k tomu nic říkat, nezlobte se. Nechám to bez komentáře. Ale trochu hrály roli i nedávné protesty fanoušků.

Je o vás zájem? Máte už nějaké nabídky z jiných klubů?

Všechno nyní řeším. Uvidíme, co se naskytne. Sám jsem zvědavý.

Nemrzí vás, že jste se dostal do takové situace, ač jste opavským odchovancem?

Už jsem tu dlouho, takových osm let v A týmu. Změna by mi pomohla, byl by to pro mě zase posun někam dál.