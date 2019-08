Zakončení je náš problém. Musíme ho zlepšit, ví opavský Jurečka

Dalších 6 fotografií v galerii Nemanja Kuzmanovič z Ostravy (vlevo) odehrává balon, za ním je Václav Jurečka z Opavy. | foto: ČTK

dnes 10:23

V duelu s Baníkem Ostrava byl nejnebezpečnějším hráčem fotbalistů Slezského FC Opava. Střílel, dvakrát dostal míč do sítě, leč ani jednou gól neplatil... Útočník Václav Jurečka byl smutným mužem slezského derby, v němž Baník Ostrava v Opavě zvítězil 2:0. „Škoda, ale tak to ve fotbale je. Měli jsme dost šancí i tlak, jenže jsme to nezúročili gólem,“ povzdechl si.

