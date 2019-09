Opava podržela manažera i kouče. A chce narovnat vztahy s fanoušky

Ředitel odmítl, že by oběma hrozilo odvolání. Právě takové zvěsti, které se týkaly i vedoucího mužstva Jaroslava Rovňana a sekretáře Lumíra Sedláčka, jsou jedním z důvodů rozepře mezi fanoušky a vedením SFC.

Fandové při minulém utkání se Slavií Praha (1:1) vyvěsili transparent se jmény členů, kteří jsou či byli ve vedení: „Drastík, Machovský, Glončák - nežádoucí!!!“ A v závěru první půle na protest mnozí z příznivců opustili ochozy.

Předseda představenstva Petr Glončák a ředitel Petr Machovský v klubu dál pracují. „Andreas Drastík na post člena představenstva rezignoval a minulý víkend mu vypršel mandát,“ řekl místopředseda představenstva Michal Kokošek.

„Složení představenstva a dozorčí rady upravíme, ale musí tam být odborníci,“ prohlásil opavský primátor Tomáš Navrátil, který rezignoval na post místopředsedy představenstva. „Úkol, který jsem měl, jsme společně s dalšími lidmi splnili. Podařilo se nám klub ekonomicky stabilizovat a město bude fotbal podporovat i nadále. Nicméně se musím věnovat strategickým věcem, takže moje krátké působení v klubu končí.“

Machovský i Navrátil věří, že se podaří vztahy s fanoušky brzy narovnat. V to doufá i Grussmann: „Apeluji na to, aby se situace uklidnila. Čím dříve, tím lépe. Určitě se to projevuje i na výkonnosti hráčů. Co se děje na stadionu i v ochozech, ať jde o vyvěšení různých jmen, se na pohodě v kabině odrazí.“

Podle Grussmanna nadcházející zápasy rozhodnou nejen o dalším působení trenéra v týmu, ale i o manažerově budoucnosti. „A také o hráčích. Pokud tady nebudou chtít být, nebudou odevzdávat výkony, jaké od nich očekáváme, nebudou v mančaftu. Máme béčko a mohou jít hrát divizi,“ řekl sportovní manažer.

Opavští získali Suse

Ostatně vedení klubu už do B mužstva poslalo útočníka Václava Jurečku, který odmítl prodloužit smlouvu, jež mu vyprší v prosinci. „Jednali jsme delší dobu a zatím se nedohodli. Jelikož je neperspektivní a za Opavu hrát nechce, přeřadili jsme ho do béčka. Nemůžeme ho připravovat pro jiné mužstvo,“ uvedl Grussmann.

Naproti tomu Opavští ve středu získali záložníka Martina Suse, který dříve působil v Baníku Ostrava. Přišel ze slovenské Seredě coby volný hráč.

Petr Machovský navíc potvrdil, že v minulých dnech probíhala jednání se zástupci Baníku Ostrava ohledně stopera Jaroslava Svozila.

„Pro nás to je momentálně stěžejní hráč, nejméně do konce podzimní části ligy zůstává,“ řekl Machovský. „Máme nastavenou nějakou částku, takže ho nebudeme prodávat pod cenou,“ dodal Grussmann.