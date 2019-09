V zimě snad budou peníze na posílení, věří ve fotbalové Opavě

Problém byl podle něj v tom, že zastupitelé města schválili účast klubu v první lize až po začátku přípravy.

„Takže někteří fotbalisté, které jsme měli nasmlouvané, k nám nechtěli jít, protože nevěděli, jestli budeme první ligu hrát,“ podotkl Grussmann. „Přesto jsme přivedli čtyři hráče. Jen mě mrzí, že se zranil Knejzlík a půl roku bude chybět.“

Opava kromě obránce Karla Knejzlíka získala záložníky Karola Mondeka a Pavla Šulce a útočníka Reného Dediče.

Grussmann nebyl spokojený jen se zápasy se Zlínem (0:3) a v Plzni (0:4). „Ale proti Slavii (1:1) kluci hráli tak, jak bych si představoval. Byla tam bojovnost, zarputilost a fotbalový bůh je odměnil.“

Grussmann není zklamaný nynějším čtrnáctým místem. „Vždyť jsme odehráli čtyři velice kvalitní zápasy proti týmům, co byly nebo jsou v evropském poháru.“

Další utkání čekají Opavské 13. září (18.00) v Olomouci, 21. září (16.30) doma s Libercem a 29. září (15.30) v Karviné. „To budou zápasy pravdy. V nich se ukáže, na co náš tým má,“ řekl Grussmann.

Zmínil i nepřízeň rozhodčích, na niž si Opavští v předchozích kolech stěžovali. „Ať chceme, nebo ne, tak tam trochu je. Nepatříme k nejsilnějším celkům, takže se s tím musíme popasovat a zvládnout to jako se Slavií,“ podotkl.

Do dalších kol půjdou Opavští posílení o záložníka Martina Suse, s nímž se klub dohodl na roční smlouvě s opcí.

„Martin prošel kvalitními týmy,“ připomněl Grussmann jeho působení v Příbrami, Liberci, Baníku Ostrava a Mladé Boleslavi. „Měli jsme o něj zájem už v květnu, ale přál si zůstat na Slovensku. Teď se rozhodl v Seredi skončit, takže jsme se domluvili. Může hrát na více postech. Je to velice zkušený univerzál.“

Opavané ale chtějí i nadále stavět především na odchovancích. „Ze čtyřiadvaceti hráčů v kádru máme osm vlastních. Těžko najdete jiný tým, kde jich je tolik,“ uvedl Alois Grussmann.

Cení si toho, že odchovanci si před postupem do ligy prošli působením ve druhé lize. „To je ideální start. A aby to zvládli i jejich následovníci, tak jsme už některé dorostence posunuli do mužské kategorie, do divizního B mužstva.“

Přesto šéfové klubu hovoří o nutnosti mužstvo posílit. Změny plánují v zimní přestávce. Budou mít peníze? „Děláme, co je v našich silách,“ řekl výkonný ředitel klubu Petr Machovský. „Snad se nám podaří sehnat nějaké peníze nad rámec daného rozpočtu.“

Ten je pro tuto sezonu 53 milionů korun. „V něm počítáme se sedmi miliony od reklamních partnerů,“ uvedl Vladimír Schreier, ekonomický poradce klubu. „V tuto chvíli už máme skoro všechny smlouvy podepsané a další dva miliony navíc máme rozjednané.“

Schreier uznal, že opavský rozpočet není na nějaké vyskakování. „Je nastavený tak, abychom tuto sezonu přežili a od příštího roku připravili novou koncepci.“

Vladimír Schreier upozornil, že v případě sestupu by druhá liga byla pro Slezský FC ekonomicky mnohem složitější. „Přišli bychom o hodně partnerů a tím i peněz,“ podotkl.