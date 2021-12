Slovácká divočina. Dvě penalty Hradce dorovnal Jurečka

V Budějovicích podlehlo 2:3, přestože mělo dvoubrankový náskok a od 69. minuty hrálo přesilovku. Od Plzně pak dostalo doma lekci z produktivity (1:2) a od Hradce, nad kterým vedlo v přestávce 1:0, mohlo schytat více než dva údery z pokutových kopů.

Slovácko přitom dostalo varování už na hřišti poslední Karviné, kde si nechalo v závěru protéct mezi prsty vítězství a remizovalo 2:2.

Ač pak doma deklasovalo Spartu 4:0, v závěru podzimu vyklidilo pozice v elitní ligové trojce. Naopak Baník se mu přiblížil na rozdíl bodu.

„Naše bránění bylo špatné, i když jsme byli vzadu se třemi stopery,“ všímal si v sobotu Svědík. „Ne každému soupeři dáte tři čtyři góly. Na to nemáme mužstvo. Musíme vycházet z pevné defenzivy a hlavně od zodpovědnosti, která chyběla.“

Hráče plísnil hlavně za druhý poločas: „Ztráceli jsme balony uprostřed hřiště a soupeři jsme šance vytvářeli sami. Nepochopitelně jsme ho pouštěli do brejkových situací, ze kterých vznikly penalty.“

Za faul Reinberka zaplatili hosté dvakrát - pokutovým kopem a vyloučením pravého beka, v oslabení se pak bránili půl hodiny.

„Paradoxně v něm jsme měli nejlepší pasáž,“ prohodil Svědík.

Penaltu Vlkanovy sice Nguyen vyrazil, na okamžitou dorážku ale neměl nárok, stejně jako na umístěnou střelu Rady z druhé jedenáctky. Naštěstí pro Slovácko se za dvě minuty podruhé v utkání prosadil kanonýr Jurečka bombou pod víko.

„Ke druhému gólu mi pomohla frustrace, která se za celý zápas nabalovala. Chtěl jsem to prorvat co největší silou. Za vyrovnání jsem rád, ale chtěli jsme si odvézt více bodů,“ litoval Jurečka, jehož nasazení viselo na vlásku.

„Venca si odehrál svoje. Vrátil nám to za Plzeň, se kterou neproměnil několik šancí. Ale takové zápasy přicházejí. Jsem rád, že se dvakrát trefil. Uvažovali jsme, že by nešel od začátku. Nakonec potvrdil, že je to gólový hráč,“ vysvětloval Svědík.

Bod nakonec, ač nerad, musel brát.