Jurečka dává zapomenout na Klimenta. Našlo Slovácko kanonýra?

Ukazuje se, že ztráta Honzy Klimenta je citelnější, než jsme si mysleli,“ povzdechl si trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík bezprostředně poté, co jeho tým dal ve dvojzápase Konferenční ligy s Plovdivem jeden gól a z kvalifikace evropské soutěže vypadl už v červenci.

Kruciální otázka, kdo nahradí góly elegána Klimenta a převezme pozici útočníka číslo 1, zaměstnávala Slovácko celé léto. Po třetině základní části je, zdá se, vyřešená.

Deset zápasů, pět gólů, tři ve dvou posledních startech plus pohárová trefa. To je vizitka aktuálně nejlepšího hradišťského střelce Václava Jurečky, který odsunul dvojici Cicilia–Šašinka do role čekatelů. Pokud vytrvá v nastoleném tempu, dostane se před jarní nadstavbou na patnáct branek.

„To jsou ukvapené závěry. Byl bych za to samozřejmě rád. Ale soutěž je dlouhá. Když bude držet zdraví, bude se snažit, aby bylo gólů co nejvíce,“ povídal Jurečka po sobotním vítězném domácím utkání s Teplicemi (3:2), které Slovácko pevně ukotvilo v elitní pětce.

Odchovanec Opavy si nepotrpí na vzletná slova, květnatá souvětí, na první pohled působí skromně, až zakřiknutě. Když mluví na tiskové konferenci do mikrofonu, je ho sotva slyšet. Na hřišti je ale nepřehlédnutelný, a nejen proto, že jeho tvář zdobí hustý zbojnický vous.

„Nevím, jestli jsme našli nového kanonýra. Nechci předbíhat. Hodnotí se to až po sezoně. Ale Venca má tu přednost, že se do šancí dostává každý zápas. Je jedním z těch, kteří jsou vždycky na konci, v dobrých prostorech,“ chválí ho Svědík.

Co mu naopak někdy vyčítá, je produktivita: „Klidně mohl dát o tři branky více. Spousta šancí volá po tom, aby je proměnil. Třeba když jde sám na brankáře.“

Tak jako v sobotu. Pár vteřin poté, co uklidil míč mezi nohy teplického gólmana Čtvrtečky a otočil skóre na 2:1, sám před brankářem tentokrát selhal a míč poslal mimo.

„Dalo se to vyřešit lépe, kličkou, gólman nebyl připravený, byl na zemi. Volil špatné řešení. Někdy se to stane. Ale hlavní je, že se do šancí dostává,“ zopakoval Svědík.

„Je to pro mě nová zkušenost. Hned po brance se musím maximálně soustředit. Naštěstí nás to nemrzelo,“ oddechl si Jurečka.

Do Hradiště přišel v lednu 2020 jako volný hráč a rok mu trvalo, než se v novém prostředí fotbalově aklimatizoval. První ligový gól ve Slovácku oslavil v desátém startu, další dva zaznamenal na podzim a letos na jaře přihodil dalších pět, většinou z pozice podhrotového hráče, nebo ofenzivního záložníka. Teď je pro Svědíka první útočnou volbou.

„Jsem rád, že jsem dostal šanci hrát v útoku. Tím bych chtěl poděkovat trenérům za důvěru. Je jedno, kdo dá gól. Vyšlo to na mě,“ říká Jurečka s pokorou.

Svědík u něj oceňuje i pokrok v mezihře. „Měli jsme na tohle téma debatu. Všechny balony si chtěl dávat v první moment někam do prostoru, do sprintu. Ale někdy je důležité ho podržet, počkat na druhou vlnu, aby se nevracel hned zpátky,“ podotkl Svědík.

Prvořadé jsou ale góly a těch má Jurečka momentálně tolik, že by mohl zaútočit na klubový rekord v počtu vstřelených branek za jednu ligovou sezonu; s 16 zásahy ho z ročníku 2014/15 drží historicky nejlepší střelec Slovácka Libor Došek.