Krásný zápas pro nás i fanoušky. Petrželu nadchla výhra Slovácka nad Plzní

To vše pod taktovkou kouče Martina Svědíka, který už potřetí v řadě dokázal taktiku Slovácka vyladit k výhře nad silným západočeským soupeřem.

„Nemyslím si, že to byl náš nejlepší výkon. Bylo tady hodně dobrých výkonů. Tentokrát měl výborné parametry, ale říkat, že byl jediný, to ne,“ poznamenal Svědík. „Řekli jsme si, jak bychom to chtěli hrát, a hráči to až na malé chybičky plnili. Od počátku bylo cítit, že zápas chceme zvládnout.“

Pokud by Plzeň po ne úplně vydařeném podzimu, který zakončí mimo elitní trojku, hledala nového kouče, nebylo by překvapením, kdyby sáhla právě po Svědíkovi.

„Zaostávali jsme v důraze, týmovosti, pohybu, měli jsme málo sprintů. Z mé strany panuje obrovská nespokojenost. Ale nedegradujme výkon domácích, vyhráli zaslouženě,“ přiznal plzeňský kouč Adrian Guľa.

Slovácko si naopak užívá euforii.

„Byl to krásný zápas pro nás i pro všechny, kteří mohli vidět, jak jsme porazili silný tým. Fanoušci si to jistě i na dálku užili jako my,“ připomněl záložník Milan Petržela, že kvůli koronavirovým opatřením můžou diváci ligová utkání stále sledovat jen v televizních přenosech.

„Jsem rád, že jsme vyhráli a dali i dost branek. Na druhou stranu se mi to proti Plzni vždy hodnotí trošku hůř, protože mám smíšené pocity. Je mi to trošku líto, ale oblékám triko Slovácka, tak kopu za něj,“ připomněl Petržela, že v Plzni strávil největší část své kariéry a získal tam čtyři mistrovské tituly.

Domácí tým poslal už v 11. minutě do vedení Kalabiška, jenž pohotově doklepl Petrželovu vyraženou střelu.

Zatímco při předchozích dvou prohrách 1:2 v řadě (se Spartou a v Brně) Slovácko shodně neudrželo vedení, tentokrát po změně stran naopak výrazně navýšilo skóre. Zásadně se na tom podílel záložník Lukáš Sadílek, který třetí gól dal sám a Hofmannovi i Kubalovi na ně přihrál.

„Bodově to byl asi můj nejlepší zápas, ale jsem hlavně rád, že jsem zase pomohl týmu. Minulé dva zápasy nebyly takové, jaké bych chtěl, a ani jako tým jsme je nezvládli. Teď se nám to povedlo. Chceme to přenést i do posledního zápasu, abychom šli do pauzy s trošku dobrou náladou,“ připomněl Sadílek, že Slovácko hraje ještě ve středu v Mladé Boleslavi a výhrou se může přiblížit ke čtvrtému místu.