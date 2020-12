Dvanáct bodů před Plzní? Ve středu to nebude hrát roli, říká Trpišovský

V nedělním derby s Bohemians slávisté nijak nedominovali. Po bojovném utkání si oddechli, že uhráli těsnou výhru 2:1 a odškrtli si předposlední políčko v letošním kalendáři.

„Udělali jsme si to těžší neproměňováním šancí, z hlediska technických dovedností jsme podali špatný výkon,“ konstatoval Trpišovský. Mluvil o ztrátách míčů vinou ukvapenosti a nervozity. „Hru pomohl zklidnit až příchod Traorého,“ dodal.

Pochvalu od trenéra slyšel Nicolae Stanciu. „Dokud byl na hřišti, tak byl v zárodku všech nebezpečných akcí. Nahrál do tří vyložených šancí, po kterých jsme byli sami před gólmanem. Kdybychom je všechny proměnili, mohl mít tři body,“ vypočítal Trpišovský s tím, že o efektivitě rumunského špílmachra rozhoduje, jak jsou úspěšní jeho spoluhráči v koncovce.

Bod pro Stancia tentokrát uhrál Abdallah Sima, který skóroval už v pátém ligovém zápase v řadě a ve své kariéře má sedm branek ze sedmi startů v nejvyšší soutěži.

„Podobně jako v minulém utkání se gólově prosadil, i když jeho výkon v poli nebyl tak dobrý,“ připustil trenér. „Ani pohybově to nebylo úplně ono, ale naštěstí je efektivní. A to je lepší, než kdyby byl herně skvělý, ale neměl žádné body. Umí se dostat do šance, umí ji proměnit, a to od ofenzivních hráčů potřebujeme.“

V týdnu před zápasem byl celý tým v karanténě. Od pondělí netrénoval, znovu se sešel až v pátek po překvapivém zjištění, že původní pozitivní testy byly chybné.

„Je to narušení regulérnosti ligy,“ zlobil se trenér Bohemians. „Tři dny jsme si mysleli, že jsme pozitivní, měli jsme obavy, že jsme nakazili své blízké, mnozí už rušili svátky a Vánoce. Jestli si někdo myslí, že to bylo příjemné, tak to se plete,“ oponoval Trpišovský. Více o případu: Liga není regulérní, Slavia si odpočinula, zlobil se kouč Bohemians

Rok plný mnoha podobných zvratů a rozporů brzy skončí. Slavii čeká poslední zápas, který zastihne dva nesmiřitelné rivaly v nečekaně rozličných pozicích.

Červenobílí i s jedním odloženým zápasem vedou ligu s pětibodovým náskokem, Plzeň prochází složitým obdobím a po nedělním debaklu 0:4 na Slovácku už ztrácí propastných dvanáct bodů.

„Každý zápas se hraje o tři body, tak se na to musíme koukat a nehledět na to, jaký je rozdíl v tabulce. Ve středu tam začne zápas a bude jedno, jestli máme nějaký náskok nebo ne.“

I přes sérii špatných výsledků pořád považuje Plzeň za silného protivníka. „Hrají doma, kde jsou silní a moc tam neprohrávají. Budou mít možnost ten náskok snížit. Rozhodovat bude kvalita na hřišti, a ne jaký byl bodový rozdíl před zápasem.“